خامنہ ای کی شہادت صرف ایران نہیں پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے، حافظ نعیم

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف ایران نہیں پوری امتِ مسلمہ کا نقصان ہے۔
کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف بلااشتعال کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہیں، امریکا اور اسرائیل نے ایک بار پھر خود کو دہشت گرد ریاستیں ثابت کیا، یہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے، دنیا کے ضابطوں کو نہ ماننا عالمی امن کے لیے خطرناک رجحان ہے، ایران میں رجیم چینج کی بات کرنا عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ کسی ملک کی قیادت کو ٹارگٹ کرنا بدترین ریاستی دہشت گردی ہے، ہم ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، آج پورے ملک میں شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، یہ نقصان صرف ایران کا نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ کا نقصان ہے، عالمِ اسلام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، عالمی برادری فوری نوٹس لے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے۔
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہئے امریکا کسی کا دوست نہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرباد حاصل کرکے کچھ پا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حملہ صرف ایران پر نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اسرائیل کو پاکستان کی ایٹمی طاقت بری لگتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی دہشت گرد اور جنگی مجرم قرار دینا چاہئے۔
امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہمیں چین سے بات کرنی چاہیے، امریکہ کو پتہ ہے چین کی عسکری اور معاشی حالت امریکہ سے بہتر ہے، پاکستان کو امریکا کی چاپلوسی کی پالیسی ترک کرکے ایران کو کھلے عام سپورٹ کرنا چاہئے۔ ہم ہر ملک سے تعلقات چاہتے ہیں مگر اصولوں پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، چین اور روس سمیت خطے کی بڑی طاقتوں سے رابطوں پر زور دینا چاہئے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی کسی کے حق میں نہیں، پاک افغان لڑائی کے خاتمے کیلئے عالم اسلام کے ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیئے، افغانستان کی سرزمین سازشوں کیلئے استعمال کی جارہی ہے، ہمارے جوان شہید ہورہے ہیں، پاک افغان جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں، افغانستان اور پاکستان کی حکومت کو اس حوالے سے بات چیت کا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، پاک افغان جنگ میں نقصان صرف مسلمانوں کا نقصان ہے، افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کبھی آپ کا دوست نہیں ہوسکتا، مودی کا اسرائیل کا دورہ ثابت کرتا ہے وہ کسی مسلمان کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس وقت ملک میں قومی یکجہتی کی اشد ضرورت ہے، حکومت بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ آج ملک بھر میں سپریم لیڈر کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہم لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کا کہیں گے۔