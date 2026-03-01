احتجاج کا خدشہ، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ، ہرقسم کے اجتماع پر پابندی عائد

امریکی و اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے خلاف احتجاج کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کردی گئی۔
ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے، دفعہ 144 کے تحت ہر قسم کے اجتماعات کو غیرقانونی تصور کیا جائے گا۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق شہری کسی بھی اجتماع کا حصہ مت بنیں، احتجاج، مظاہرے یا اجتماع کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
دوسری جانب امریکا او اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف ایمبیسی روڈ پر ریلی نکالی جا رہی ہے جبکہ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔