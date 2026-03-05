تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

یو اے ای کا بڑا ریلیف: فضائی بحران میں پھنسے مسافروں کے ویزا اوور اسٹے جرمانے معاف

حکام کے مطابق یہ فیصلہ ان مسافروں اور رہائشیوں کیلئے کیا گیا ہے جو موجودہ علاقائی صورتحال کے باعث مقررہ تاریخ پر ملک چھوڑنے کے قابل نہیں رہے۔

ادارے کے بیان کے مطابق اس سہولت کا اطلاق ان تمام افراد پر ہوگا جن کے پاس وزٹ ویزا، سیاحتی ویزا یا ایگزٹ پرمٹ تھا اور جنہیں پروازوں کی منسوخی یا ری شیڈولنگ کے باعث روانگی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، اس میں وہ رہائشی بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی رہائشی اجازت نامہ منسوخ کروا کر ملک چھوڑنے کی تیاری کر رکھی تھی مگر فضائی آپریشن متاثر ہونے کے باعث سفر ممکن نہ ہو سکا۔

حکام کے مطابق یہ اقدام موجودہ غیر معمولی حالات کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ ایسے افراد کو قانونی مشکلات اور مالی بوجھ سے بچایا جا سکے جو اپنی مرضی کے بغیر ملک میں رکنے پر مجبور ہوگئے، خطے میں جاری کشیدگی کے باعث متعدد ممالک کی فضائی حدود بند یا محدود ہوگئیں جس سے عالمی فضائی ٹریفک شدید متاثر ہوئی اور ہزاروں مسافر مختلف شہروں میں پھنس گئے۔

وفاقی ادارے نے متاثرہ افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین معلومات اور طریقہ کار کیلئے سرکاری اداروں اور متعلقہ حکومتی پلیٹ فارمز سے رابطے میں رہیں، حکام کے مطابق صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو مزید سہولتوں یا ہدایات کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے۔


اہم خبریں
ویڈیو: بھارت میں رنگ پھینکنے پر خاتون نے اپنے 4 سالہ پوتے پر گرم پانی ڈال دیا
نیتن یاہو نے امریکا کے7 دورے کرکے ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا: شہزادہ ترکی الفیصل
یو اے ای کا بڑا ریلیف: فضائی بحران میں پھنسے مسافروں کے ویزا اوور اسٹے جرمانے معاف
ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سنگین تابکاری خطرات پیدا کر سکتے ہیں: روسی وزارت خارجہ
دوہزارچالیس تک موٹاپے سے 22 کروڑ بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ
آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل 150 ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے: ماہرین
توشہ خانہ ٹو کیس: عمران اور بشریٰ کی اپیلوں پر آفس اعتراضات، عدالت کی اہم ہدایت جاری
وزیراعظم سے جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات، مشرق وسطی پر اعتماد میں لیا
آپریشن غضب للحق کے دوران قندھار میں 205 کور کا بریگیڈ ہیڈکوارٹر تباہ، سکیورٹی ذرائع
پاکستان کا بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار
ملک کے بین الاقوامی ایئرپورٹس سے آج مشرق وسطی کی 130 پروازیں منسوخ
فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں: وائٹ ہاؤس
2003 تا 2021 جنگیں: امریکی قیادت میں ہونیوالی جنگوں میں بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا
ایران جنگ، اسرائیلی معیشت کا ایک ہفتے میں 3 ارب ڈالر کا نقصان
ایران جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے، سابق سربراہ سعودی انٹیلی جنس
خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت





دلچسپ و عجیب
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain