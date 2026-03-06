گیس پیداوار والے علاقوں کے5 کلومیٹر دائرے میں کنکشن فراہمی کی سمری مںظور

- اسلام آباد: وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا۔
ای سی سی اعلامیہ کے مطابق پٹرولیم ڈویژن کے لیے 13.1 ملین روپے کی ضمنی گرانٹ منظور کرلی گئی، گیس پیدا کرنے والے علاقوں کے5 کلومیٹر دائرے میں گیس فراہمی کی سمری مںظور کرلی گئی۔
اِسی طرح 5 کلو میٹر دائرے میں دیہات کو گیس فراہمی کیلئے 3 ارب روپے کی منظوری دی، سکیموں پر عملدرآمد سوئی نادرن اور سدرن کے ذریعے کیا جائے گا، بی ای سی ایس کے اساتذہ کے بقایاجات کی ادائیگی کیلئے 20 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔
اعلامیہ میں بتایا گیا کہ عدالتوں کی ہدایات کے مطابق کم از کم اجرت کے فرق کی ادائیگی کی جائے گی، مون سون آپریشنز اور بیرون ملک انسانی امداد کیلئے ساڑھے 3 ارب منظور کیے گئے، پاور ڈویژن کے ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام کیلئے 1 ارب سے زائد کی گرانٹ منظور ہوئی۔
ای سی سی اعلامیہ میں کہا گیا کہ بجلی شعبے میں پیداواری لاگت اور گردشی قرض کم کرنے کیلئے جامع اصلاحاتی پیکیج منظور کرلیے گئے۔
دوسری جانب وزارت اطلاعات کی عوامی آگاہی مہمات کے 1 ارب 47 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، وزارت اطلاعات کو باقی رقم کیلئے اگلی سہ ماہی میں دوبارہ سمری پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔