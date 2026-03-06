تازہ تر ین
گیس پیداوار والے علاقوں کے5 کلومیٹر دائرے میں کنکشن فراہمی کی سمری مںظور

 ای سی سی اعلامیہ کے مطابق پٹرولیم ڈویژن کے لیے 13.1 ملین روپے کی ضمنی گرانٹ منظور کرلی گئی، گیس پیدا کرنے والے علاقوں کے5 کلومیٹر دائرے میں گیس فراہمی کی سمری مںظور کرلی گئی۔

اِسی طرح 5 کلو میٹر دائرے میں دیہات کو گیس فراہمی کیلئے 3 ارب روپے کی منظوری دی، سکیموں پر عملدرآمد سوئی نادرن اور سدرن کے ذریعے کیا جائے گا، بی ای سی ایس کے اساتذہ کے بقایاجات کی ادائیگی کیلئے 20 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔

اعلامیہ میں بتایا گیا کہ عدالتوں کی ہدایات کے مطابق کم از کم اجرت کے فرق کی ادائیگی کی جائے گی، مون سون آپریشنز اور بیرون ملک انسانی امداد کیلئے ساڑھے 3 ارب منظور کیے گئے، پاور ڈویژن کے ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام کیلئے 1 ارب سے زائد کی گرانٹ منظور ہوئی۔
ای سی سی اعلامیہ میں کہا گیا کہ بجلی شعبے میں پیداواری لاگت اور گردشی قرض کم کرنے کیلئے جامع اصلاحاتی پیکیج منظور کرلیے گئے۔

دوسری جانب وزارت اطلاعات کی عوامی آگاہی مہمات کے 1 ارب 47 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، وزارت اطلاعات کو باقی رقم کیلئے اگلی سہ ماہی میں دوبارہ سمری پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔


شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خودکش حملہ
ایران جنگ میں ٹرمپ کو سہارا دینے کیلیے پادری اوول آفس پہنچ گئے؛ دعائیہ ویڈیو وائرل
ایران پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت بڑھتے ہوئے 84 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی
آپریشن غضب للحق: 527 خوارج ہلاک، 237 پوسٹیں تباہ کر دیں: عطا تارڑ
پاکستان کیلئے مارچ میں خام تیل کے 4 جہازوں کا بندوبست ہوگیا
سائبر حملوں کا خدشہ،آئی بی سی سی نے اسناد کی تصدیق روک دی
تیل کی قیمت 150 ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے: قطری وزیرِ توانائی
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
پنجاب: فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ، 17 منی ڈیمز بنانے کی تجویز بھی منظور
پاک افغان سرحد پر پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں، دہشتگرد ٹھکانے تباہ
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار تعین کی منظوری دیدی
سونا آج بھی 3400 روپے فی تولہ سستا ہوگیا
ایران جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے: جرمنی کا دو ٹوک اعلان
ایران جنگ 2 ماہ سے زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے: امریکی وزیر جنگ
راس تنورہ پورٹ بند،پاکستان کا بحیرہ احمر سعودی پورٹ سے تیل لینےکا فیصلہ





مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
