تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے

ریاض: (ویب ڈیسک) عمانی وزیرخارجہ نے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکا کی کارروائی کو غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیا ہے۔

عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے عمانی وزیر خارجہ نے ایران کی ہمسایوں کے خلاف جوابی کارروائی پر بھی اظہار افسوس کیا اور فریقین سے جنگ بندی کرکے سفارت کاری کی طرف لوٹنے کی اپیل کی۔

ان کا کہنا تھا کہ امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے ایسے وقت میں ہوئے جب ایک منصفانہ حل کے لیے سفارتی کوششیں آگے بڑھ رہی تھیں۔

انہوں نے کہا کہ خطہ اس وقت ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے کیونکہ فوجی کارروائیاں بڑھتی جارہی ہیں، لڑائی جاری رہی تو اس کے سنگین نتائج خطے کی سلامتی اور استحکام پر پڑیں گے، اس کے علاوہ اس سے سمندری راستے، سپلائی چین اور عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کے حملوں میں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں اور یہ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور ملکی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ ہے۔

وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 1,400 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔

متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی تنازع یا کشیدگی میں شامل نہیں ہونا چاہتے لیکن یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹرکے مطابق اپنی خودمختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔


اہم خبریں
جنگ کے بعد بھی عالمی معیشت کوسنگین چیلنجز کا سامنا ہوگا: سربراہ آئی ایم ایف
ایران کے شمالی اسرائیل اور بحرین کی آئل ریفائنری پرحملے
عمان نے اسرائیل اور امریکا کے حملے غیراخلاقی اور غیرقانونی قرار دیدیئے
وزیر اعظم کا قومی ہاکی ٹیم کے لیے انعام کا اعلان
سپین، جرمنی کے بعد سوئٹزرلینڈ نے بھی امریکی اسرائیلی حملے کی مخالفت کر دی
ایران جنگ ، امریکا کو شکست ہو سکتی ہے:نامور چینی نجومی کی چونکا دینے والی پیشگوئی
ورلڈکپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑی کی گرل فرینڈ کے چرچے
تبدیل ہوتی علاقائی و عالمی صورتحال: وزیراعظم نے اجلاس طلب کرلیا، اہم فیصلے متوقع
کراچی اور لاہور میں امریکی قونصلیٹ سروسز بدستور معطل
پاکستان کی سعودیہ سے 10 سال کیلیے 5 ارب ڈالر ڈپازٹ اور تیل کی سہولت کی درخواست
ڈیرہ غازی خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی ، 4 دہشتگرد ہلاک
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی برقرار، 13 ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی
جیٹ فیول مہنگا ہونے سے فضائی کرایوں میں بھاری اضافے کا خدشہ
توانائی بحران، بنگلادیش کا یونیورسٹیاں بند کرنےکا اعلان
عالمی یومِ خواتین پر حکومت سندھ کا اقدام؛ 300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز خواتین میں تقسیم
ایف بی آئی نیٹ ورک پر چینی ہیکرز کے سائبر حملے کاخدشہ





دلچسپ و عجیب
بیالیس دانتوں والا ملائشین شہری
چین میں ذبح کرنے پربطخ کے پیٹ سے لاکھوں روپوں کا سونا نکل آیا
مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار
ڈاکٹرکا روبوٹ کے ذریعے 1500 میل دور موجود مریض کا کامیاب آپریشن
ایران پر حملہ، نوبیاہتا جوڑے میں سے بیوی آسٹریلیا روانہ، شوہر دوحا میں رہ گیا
امریکا: خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain