لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو سے بڑا اعزاز چھین لیا

عالمی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی نے ایک اور تاریخی سنگِ میل عبور کرتے ہوئے اپنے کیریئر میں 900 گول مکمل کر لیے ہیں۔

 

ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے لیونل میسی اپنے پرتگالی حریف کرسٹیانو رونالڈو کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں

دلچسپ بات یہ ہے کہ میسی نے یہ ہدف رونالڈو کے مقابلے میں 94 کم میچز میں حاصل کیا، جس سے ان کی غیر معمولی کارکردگی مزید نمایاں ہو گئی ہے۔

 

اعداد و شمار کے مطابق رونالڈو نے یہ سنگِ میل 1236 میچز میں حاصل کیا تھا جبکہ میسی نے صرف 1142 میچز میں یہ کارنامہ سرانجام دیا

اس کامیابی کے بعد دونوں کھلاڑیوں کے مداحوں کے درمیان جاری بحث ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔

 

میسی نے اپنا 900واں گول نیشویل ایس سی کے خلاف کانکاکاف چیمپئنز کپ کے راؤنڈ آف 16 کے دوسرے لیگ میں اسکور کیا

مزید یہ کہ میسی کے نام 400 سے زائد اسسٹ بھی ہیں، جو انہیں ایک مکمل ٹیم پلیئر ثابت کرتے ہیں، جبکہ رونالڈو کے اسسٹ 250 سے زائد ہیں۔

 

یہ کامیابی میسی کے شاندار کیریئر میں ایک اور اضافہ ہے اور انہیں تاریخ کے عظیم ترین گول اسکوررز میں شامل کرتی ہے۔

 

تاہم رونالڈو کو رواں برس فیفا ورلڈکپ میں اپنے گولز کی تعداد بڑھانے کا موقع ملے گا


