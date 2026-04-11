بابر اعظم پی ایس ایل میں 4 ہزار رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے

پاکستان کے اسٹار بیٹر بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں 4 ہزار رنز مکمل کرلیے، وہ لیگ میں یہ سنگ میل عبور کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے ہیں جب کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ شراکتوں کا ریکارڈ بھی برابر کردیا۔
اس دوران اُنہوں نے تین ٹیموں اسلام آباد یونائیٹڈ،کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی نمائندگی کی۔
بابراعظم نے پی ایس ایل میں اب تک 105 میچز کھیلے ہیں جس میں 2 سنچریاں اور 37 نصف سنچریاں شامل ہیں۔
اس کے علاوہ بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ سنچری شراکتوں کا ریکارڈ بھی برابر کردیا۔
بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی کریئر میں 46 سنچری شراکتیں قائم کیں، اُنہوں نے ویرات کوہلی اور کرس گیل کی سب سے زیادہ شراکت کا ریکارڈ برابر کیا۔ کرس گیل نے 455 اور ویرا ت کوہلی نے 400 ٹی ٹوئنٹی اننگز میں 46 سنچری شراکتیں بنائیں جب کہ بابر اعظم نے 339 اننگز میں 46 ویں سنچری شراکت کا سنگ میل عبور کیا۔