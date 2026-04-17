افغانستان جنگ میں 18 سال لگے، ایران جنگ 2 ماہ میں ختم ہورہی ہے،ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ویتنام اور افغانستان جنگ میں 18 سال لگے، ایران جنگ 2 ماہ میں ختم ہورہی ہے۔

لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکا کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے۔ اسی وجہ سے ایران میں جو چاہا حاصل کیا۔ ایران مضبوط ملک اور اچھے فائٹرہیں مگرانکی نیوی ختم کردی، 158 جہازڈبو دیے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران جنگ میں ہم جو چاہیں کرسکتے ہیں، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جنگ اب ختم ہونی چاہئے۔ ایران میں ہم نے ایک مختصر کارروائی کی، یہ ہمیں مجبوراَ کرنی پڑی ورنہ بہت برے نتائج ہو سکتے تھے، ہم نے ایسے اقدامات کیے جن کے حیران کن نتائج سامنے آئیں گے۔

قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جلد پاکستان آنے کا اعلان کردیا ۔ کہا ایران سے ڈیل ہوگئی تو پاکستان جا سکتا ہوں، معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو شرکت کر سکتا ہوں۔

صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی، کہا دونوں زبردست شخصیات ہیں ۔ ایران کے بارے میں کہا وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضا مند ہے۔ دعویٰ کیا کہ تہران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، انہوں نے ایٹمی مواد ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔


