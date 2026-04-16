پنجاب کے شہر لودھراں میں شادی کے دن کزن نے دلہن کو بیوٹی سیلون میں قتل کردیا۔
لودھراں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے دلہن کو قتل کرنے کے بعد اپنی گردن پھر بھی چھری ماری۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم مقتولہ کے ماموں کا بیٹا ہے۔
پولیس کے مطابق مقتولہ کی بارات آئی ہوئی تھی اور وہ بیوٹی پارلر تیار ہونے گئی تھی، ملزم مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن گھر والے کہیں اور شادی کررہے تھے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ راولپنڈی میں دلہن کو شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنا مہنگا پڑ گیا تھا جبکہ واقعے میں ملوث دولہا فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔
راولپنڈی پولیس نے تھانہ مندرہ کی حدود میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے پر دلہن کو گرفتار کیا تھا جس کی شناخت ثناء کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس حکام نے اس بارے میں بتایا تھا کہ شادی کی تقریب میں دلہن کی جانب سے ہوائی فائرنگ کا واقعہ گوہڑہ میں پیش آیا تھا۔
پولیس نے واقعے کے خلاف مقدمہ اے ایس آئی وسیم اختر کی مدعیت میں درج کیا تھا بعدازاں دلہن کی ضمانت منظور کرلی گئی تھی۔