تمام خدمات ایک پلیٹ فارم پر، نادرا کی جدید ویب سائٹ متعارف

نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی( نادرا) نے جدید ویب سائٹ متعارف کرا دی۔
شناختی خدمات اب مزید منظم اور صارف دوست انداز میں دستیاب ہوں گی، شناختی کارڈ، نائیکوپ، پی او سی، ایف آر سی سمیت تمام خدمات کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کردیا گیا۔

 

رجسٹریشن ڈیٹا اور اعدادوشمار nGRIDSسسٹم پر نقشوں کی صورت میں موجود ہے، ضلعی سطح پر مردم شماری اور رجسٹریشن کا تقابلی جائزہ بھی فراہم کر دیا گیا، تحقیقی سرگرمیوں اور منصوبہ بندی میں رہنمائی کے لیے میپ گیلری کو متعارف کرایا گیا۔

 

قومی و صوبائی سطح کے اعدادوشمار اور رجحانات بھی ویب سائٹ پر پیدائش، وفات، شادی و طلاق کی رجسٹریشن کا مربوط نظام نمایاں کیا گیا ، بینکاری، ٹیلی کام اور حکومتی اداروں کے لیے تصدیقی خدمات یکجا کردی گئیں ،کال سنٹر، آئی وی آر اور ای میل سپورٹ مزید مؤثر کردیا گیا۔

 

شکایات کے اندراج اور ازالے کا نظام بہتر انداز میں فعال ہے، نادرا کیریئر پورٹل اپ گریڈ کر دیا گیا، آن لائن درخواست کا آسان عمل متعارف کرایا گیا جب کہ ملک بھر اور بیرون ملک نادرا نیٹ ورک کی مکمل معلومات اور رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔

 

رجسٹریشن مراکز اور موبائل رجسٹریشن وین کی معلومات ایک جگہ دستیاب ہیں، رائٹ ٹو انفارمیشن اور میڈیا سنٹر کے سیکشن جدید خطوط پر استوار کئے گئے ہیں۔


کراچی میں 2 دن کے لئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا
میٹرک پریکٹیکلز میں نقل روکنے کیلئے بڑا اقدام، لیبز میں سی سی ٹی وی نصب کرنے کا فیصلہ
درسی کتب کے لیے مہنگے کاغذ کی منظوری، قیمتوں میں اضافے کا امکان
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ
توہین مذہب کیس: رجب بٹ بڑی مشکل میں پھنس گئے
حج سیزن کے دوران وزٹ ویزا ہولڈرز کو رہائش دینے پر بڑے جرمانے کا اعلان
کے الیکٹرک ملازمین کا مبینہ اغوا یا کچھ اور؟ 40 گھنٹے بعد واپسی پر متضاد بیانات نے معمہ بنا دیا
پنجاب کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ
23 ہزار افراد کی ملازمت خطرے میں!
پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو مزید ایک ارب ڈالر کی رقم واپس کر دی
وزیر داخلہ سندھ کا صوبے میں بین الاقوامی طرز کے دو ٹریننگ سینٹرز کے قیام کا اعلان
ٹک ٹاک کا نیا اے آئی میم ری مکسر فیچر متعارف
گلگت بلتستان میں 25 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی تیاریاں
چمن: 11 سالہ بچی میں کانگو وائرس کی تصدیق
لاہور میں تین بچوں کا قاتل کون نکلا؟ تہلکہ خیز انکشافات





دلچسپ و عجیب
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
