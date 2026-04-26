گزشتہ رات کا واقعہ ثابت کرتا ہے محفوظ بال روم کتنا ضروری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ رات کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک محفوظ بال روم کی تعمیر کتنی ضروری ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹ سروس گزشتہ 150 سال سے وائٹ ہاؤس میں ایک محفوظ ہال کی تعمیر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کیونکہ موجودہ حالات میں سیکیورٹی کے تقاضے بڑھ چکے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس میں جدید اور محفوظ بال روم موجود ہوتا تو اس نوعیت کا واقعہ پیش نہ آتا۔ یہ منصوبہ دنیا کی سب سے محفوظ عمارت کے اندر مزید سیکیورٹی مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بال روم کی تعمیر کے خلاف دائر کیا گیا مقدمہ ایک ایسی خاتون کی جانب سے ہے جس کا اس معاملے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں۔ لہٰذا اس کیس کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔

 

انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائٹ ہاؤس میں مجوزہ بال روم کی تعمیر جلد مکمل نہیں ہو سکے گی۔ تاہم اسے سیکیورٹی کے لیے ایک اہم ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔


لاہور: ریسٹورنٹ رائیڈر سے مبینہ ڈکیتی کا ڈراپ سین، ڈرامہ بے نقاب
میزائیلوں کے انبار جمع کرتا بھارت
منگولیا میں شدید زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ
پاکستان بھر میں گرم اور خشک موسم کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کی وارننگ
ملک بھر میں خسرے سے 71 اموات رپورٹ
وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کا واقعہ دہشتگردی کی گھناؤنی قسم ہے ، صدر ، وزیراعظم
پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کیوں بڑھائی گئیں ، وجہ سامنے آ گئی
اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پراسیس مکمل پیپر لیس کردیا گیا
فٹبال ورلڈ کپ فائنل کے 4 ٹکٹس کی قیمت کروڑوں روپے میں پہنچ گئی
مرغی اورانڈے مزیدمہنگے،سرکاری نرخ ہوامیں اڑادیئے
ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی کو پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے منصوبے کا آغاز
پنجاب میں دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اُڑانے پر پابندی برقرار
پیٹرول پر بڑا فیصلہ قریب: عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری
پنجاب میں ڈرینز اور نالوں کی صفائی کیلئے جامع پلان تشکیل
پاکستان سے سعودی عرب حج پروازیں، ہزاروں عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے
پلاسٹک فری مہم، صوبہ بھر میں سنگل یوز پلاسٹک کے خاتمے کا اعلان





تحفے میں ملے لاٹری کے ٹکٹ نے لاکھوں ڈالر جتوا دیے
دنیا کا سب سے بڑا اسنیک اسٹور
’’خوف بمقابلہ دلیری‘‘ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کیوں بننےلگا ؟
اس تصویر میں چھپی غلطی 30 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
وہ بچہ جس نے 14 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا
اے آئی پر مبنی روبوٹ نے بہترین ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کو شکست دے دی
ترک سیاستدان کی موچھوں کے دنیا بھر میں چرچے!
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
