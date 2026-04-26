وائٹ ہاؤس میں محفوظ بال روم کی تعمیر ہوتی تو فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آتا، ٹرمپ کا ردعمل

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں سرکاری ڈنر کے موقع فائرنگ کے واقعے پر ردعمل میں کہا ہے کہ اگر وہاں ایک بڑا محفوظ بال روم کی تعمیر ہوتی تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا جبکہ بال روم کی تعمیر کے خلاف ایسا مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس کا کوئی قانونی حق نہیں ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ رات جو واقعہ پیش آیا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری عظیم فوج، سیکرٹ سروس، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مختلف وجوہات کی بنا پر گزشتہ 150 برس کے دوران ہر صدر نے اس بات پر زور دیا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک بڑا، محفوظ اور سیکیور بال روم تعمیر کیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ اگر وائٹ ہاؤس میں اس وقت زیرتعمیر ملیٹری ٹاپ سیکرٹ بال روم موجود ہوتا تو یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا۔

 

ان کا کہنا تھا کہ اس کی تعمیر جتنی جلدی ہو سکے مکمل ہونی چاہیے، اگرچہ یہ خوبصورت ہے لیکن اس میں اعلیٰ ترین سطح کی تمام سیکیورٹی خصوصیات موجود ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایسے کمرے نہیں ہیں جہاں غیر محفوظ افراد جمع ہو سکیں، یہ دنیا کی سب سے محفوظ عمارت وائٹ ہاؤس کے دروازے کے اندر واقع ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ محفوظ بال روم کی تعمیر کے خلاف دائر کیا گیا مقدمہ مضحکہ خیز ہے، جو ایک خاتون نے اپنے کتے کو ٹلاتے ہوئے دائر کیا ہے، جن کو ایسا مقدمہ دائر کرنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہے اور اس مقدمے کو فوری ختم کردینا چاہیے۔


