پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں سعودی ریال کا ریٹ

اوپن مارکیٹ میں آج 30 اپریل 2026 کو پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں سعودی ریال کی قیمت خرید 74.36 روپے ہے۔

اوپن مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری دن کے اختتامی ریٹ کی بنیاد پر پاکستانی روپے کے مقابلے میں سعودی ریال کی قیمت فروخت 75.00 روپے ہے۔

فاریکس ایسوسی ایشن کے مطابق ریال کی فروخت کی شرح میں بھی معمولی تبدیلیاں ریکارڈ کی گئی ہیں کیونکہ سعودی ریال 75.00 روپے میں فروخت ہورہا ہے۔

انٹر بینک میں سعودی ریال کی قیمت خرید 74.25 روپے ہے جبکہ قیمت فروخت 75.35 روپے رہی۔

 

ریال مملکت سعودی عرب کی سرکاری کرنسی ہے اور اسے مختصراً ایس اے آر، یا ایس آر کہا جاتا ہے۔

پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان شراکت داری ایک طویل عرصے سے قائم ہے اور باہمی طور پر فائدہ مند اتحاد کی طرف سے نشان زد ہے جس کو مملکت کی جانب سے کافی مالی امداد فراہم کی گئی۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانی ہر سال اپنی کمائی کا کافی حصہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں۔


