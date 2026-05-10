ہم نہیں چاہتےکہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پورے خطے میں پھیل جائے، ترک صدر

ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرقِ وسطیٰ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے اور کسی نئی جنگ یا تنازع کے اثرات پورے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتے ہیں۔
ترک صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ سفارت کاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے تاکہ خطے میں امن برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی ہر اس کوشش کی حمایت کرے گا جو کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کے لیے ہو۔
سیاسی مبصرین کے مطابق ترکی کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے تعلقات میں دوبارہ تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے اور عالمی سطح پر ممکنہ علاقائی بحران کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔