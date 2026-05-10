ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو تمام فریقوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا: ولادیمیر پوتن

روسی صدر Vladimir Putin (ولادیمیر پوتن) نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران سے متعلق جاری تنازع جلد ختم نہ ہوا تو اس کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور تمام فریقوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔
روسی صدر کا کہنا تھا کہ مسائل کا حل طاقت کے استعمال کے بجائے سفارت کاری اور مذاکرات کے ذریعے نکالا جانا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی اور امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق روس کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ خطے میں ممکنہ بڑے تصادم کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔