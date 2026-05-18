چین کے علاقے گوانگشی میں 5.2 شدت کا زلزلہ، 2 افراد ہلاک، کئی عمارتیں گرگئیں

چین کے جنوب مغربی علاقے گوانگشی میں زلزلے کے باعث 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔

چینی سرکاری میڈیا کے مطابق گوانگشی میں 5.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، زلزلے کا مرکز لیوژو شہر کے لیونان ضلع میں تھا جس کی زیر زمین گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کے باعث 13 عمارتیں گر گئیں اور اب تک 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، لیونان میں مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔

چینی سرکاری میڈیا کا بتانا ہے کہ لیونان میں زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ایک شخص لاپتا اور 4 زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔


