تازہ تر ین
انٹر نیشنل

یو اے ای میں بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے نئے قانون کا نفاذ

متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں نجی کمپنیوں کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہوں کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔

اماراتی حکومت نے بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کیلئے نیا قانون نافذ کردیا۔

وزارت محنت کی جانب سے نجی کمپنیوں کے لیے نئے قانون کا نفاذ کیا گیا ہے۔

وزارت محنت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یو اے ای میں نجی کمپنیاں ملازمین کو تنخواہیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ تک ادا کریں۔

بیان میں بتایا گیا کہ ورکرز کی تنخواہوں میں تاخیر پر کمپنیوں کےخلاف کارروائی اورجرمانے عائد ہوں گے۔

بیان میں مزید بتایا گیا کہ پہلی تاریخ کے بعد تنخواہ کی ادائیگی سسٹم میں تاخیر تصور ہوگی۔

وزارت محنت کا کہنا تھا کہ نئی پالیسی صرف نجی کمپنیوں پر لاگو ہوگی، سرکاری اداروں پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔


اہم خبریں
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور
تیسرے بچے کی پیدائش پر 30 ہزار اور چوتھے پر 40 ہزار، وزیراعلیٰ کا حیران کن فیصلہ
لیگی ایم پی اے عظمیٰ کاردار جم کرتے سر پر راڈ لگنے سے زخمی
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 مریض بذریعہ ایمبولینس چلاس سے لاہور منتقل
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain