تازہ تر ین
Uncategorized

انڈیا میں ایرانی ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے 261 کلووزن اٹھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

ایران کے نوجوان ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے بھارت میں منعقدہ ایک بین الاقوامی ویٹ لفٹنگ ایونٹ کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 261 کلوگرام وزن اٹھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق مقابلہ سخت تھا، تاہم ایرانی کھلاڑی نے اپنی بہترین تکنیک، طاقت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آخری کوشش میں 261 کلوگرام وزن اٹھا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کارنامے کے بعد اس نے نہ صرف عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا بلکہ ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں ایک نیا معیار بھی قائم کر دیا۔

ایونٹ میں موجود شائقین اور ماہرین نے اس کارکردگی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ عالمی ویٹ لفٹنگ تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔

یہ کامیابی ایران کے کھیلوں کے شعبے کے لیے بھی بڑی خوشخبری سمجھی جا رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی علی رضا یوسفی کی اس ریکارڈ توڑ پرفارمنس کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔


اہم خبریں
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور
تیسرے بچے کی پیدائش پر 30 ہزار اور چوتھے پر 40 ہزار، وزیراعلیٰ کا حیران کن فیصلہ
لیگی ایم پی اے عظمیٰ کاردار جم کرتے سر پر راڈ لگنے سے زخمی
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 مریض بذریعہ ایمبولینس چلاس سے لاہور منتقل
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain