انڈیا میں ایرانی ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے 261 کلووزن اٹھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

ایران کے نوجوان ویٹ لفٹر علی رضا یوسفی نے بھارت میں منعقدہ ایک بین الاقوامی ویٹ لفٹنگ ایونٹ کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 261 کلوگرام وزن اٹھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔
تفصیلات کے مطابق مقابلہ سخت تھا، تاہم ایرانی کھلاڑی نے اپنی بہترین تکنیک، طاقت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آخری کوشش میں 261 کلوگرام وزن اٹھا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کارنامے کے بعد اس نے نہ صرف عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا بلکہ ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں ایک نیا معیار بھی قائم کر دیا۔
ایونٹ میں موجود شائقین اور ماہرین نے اس کارکردگی کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ عالمی ویٹ لفٹنگ تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
یہ کامیابی ایران کے کھیلوں کے شعبے کے لیے بھی بڑی خوشخبری سمجھی جا رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی علی رضا یوسفی کی اس ریکارڈ توڑ پرفارمنس کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔