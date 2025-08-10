تازہ تر ین
کھیل

ٹوکیو میں باکسنگ ایونٹ کے دوران سر پر چوٹ لگنے سے 2 باکسر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے

ٹوکیو میں ہونے والے ایک باکسنگ ایونٹ کے دوران سر پر چوٹ لگنے سے 2 جاپانی باکسر انتقال کرگئے۔ 

28 سالہ باکسر کو ہیروماسا اوراکاوا 2 اگست کو یو جی سائٹو کے خلاف اپنے مقابلے کے آٹھویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد انہیں سر پر چوٹ لگنے کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ  ہفتے کے روز انتقال کر گئے۔

اس سے ایک روز قبل جمعے کو 28 سالہ شیگیتوشی کوٹاری بھی سر پر چوٹ لگنے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ انہیں 2 اگست کو مقابلے کے بعد سر پر چوٹ آئی تھی۔

 دونوں باکسرز کو فائٹ کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کے دماغ میں خون جمنے کے علاج کے لیے فوری آپریشن کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔

ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن نے دونوں باکسرز کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ واقعے کے بعد جاپان باکسنگ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اب تمام اورینٹل اینڈ پیسفک باکسنگ فیڈریشن ٹائٹل فائٹس 12 کے بجائے 10 راؤنڈز پر مشتمل ہوں گی۔

جاپانی میڈیا کے مطابق کمیشن نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ستمبر میں ایک خصوصی اجلاس بلایا جائے گا تاکہ ان اموات پر مزید غور کیا جا سکے۔


اہم خبریں
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکا دورہ، دفاعی قیادت و کمیونٹی سے ملاقاتیں
کوئٹہ: ریلوے ٹریک دھماکا، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں
یوکرین علاقہ چھوڑے تو نیٹو میں شمولیت ممکن، یورپی ممالک کی امریکا کو تجویز
ایران: قفقاز میں “ٹرمپ راہداری” قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ
اوآئی سی، عرب لیگ کی غزہ پر قبضے کی مذمت
لندن: فلسطین مظاہرے پر پولیس کا کریک ڈاؤن، 466 گرفتار
چین میں چکن گونیا کا پھیلاؤ، ایک ماہ میں 8 ہزار کیسز
ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا میں امن معاہدہ کرا کے جنگ رکوا دی
غزہ پر قبضہ نہیں، حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں: اسرائیلی وزیراعظم
ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان
تحریک انصاف نے ارکان کی معطلی لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی
جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور کیس میں عمر ایوب کی ضمانتیں مسترد
پنجاب کے اسکولوں کی چھٹیوں میں اضافہ، اہم وجہ سامنے آگئی
پی ایس ایل دنیا کی دوسری سب سے دلچسپ فرنچائز لیگ قرار
ناروے کپ جیتنے والے قومی ہیروز کا سندھ اسمبلی میں استقبال
بھارت نے امریکا سے اسلحہ خریداری منصوبہ روک دیا





دلچسپ و عجیب
فواد خان اور وانی کپور کی بالی ووڈ فلم بالآخر ریلیز کےلیے تیار
ایرانی خاتون کا 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنیکا انکشاف، وجہ کیا بنی؟
وہ گاؤں جہاں پانی کی خاطر مرد 3 شادیاں کرتے ہیں
برطانیہ میں 1937 کا افسانوی ناول ’ہابِٹ‘ حیرت انگیز قیمت میں نیلام
جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے اسٹور میں گھسنے سے روک دیا گیا، ویڈیو وائرل
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain