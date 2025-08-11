آسٹریلیا نے ٹی20 کرکٹ میں نیا ریکارڈ قائم کیا

کراچی:
آسٹریلیا نے ٹی 20 فارمیٹ میں لگاتار 9 فتوحات حاصل کرکے نیا ریکارڈ قائم کردیا۔
ڈارون میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا، آسٹریلیا نے پہلے کھیل کر مقررہ 20 اوورز میں تمام وکٹیں گنواکر 178 رنز اسکور بورڈ پر سجائے۔
آسٹریلیا کی ٹاپ آرڈر یکسر ناکام رہی، مچل مارش 13 کے بعد ٹریوس ہیڈ 2 اور ون ڈاؤن جوش انگلس کھاتہ کھولے بغیر میدان بدر ہوگئے، تاہم چوتھے نمبر پر آنے والے کیمرون گرین (35) اور ٹم ڈیوڈ نے چوتھی وکٹ کے لیے 40 رنز کی ساجھے داری بنائی۔
تاہم 75 پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد ٹم ڈیوڈ نے 52 گیندوں پر شاندار 83 رنز بنائے اور بین دوارشس کے ساتھ 59 رنز کی اہم شراکت داری قائم کی۔
جنوبی افریقہ نے ناقص فیلڈنگ کی اور 4 آسان کیچ چھوڑے، جن میں ڈیوڈ کا کیچ بھی شامل رہا، انہیں 56 کے انفرادی اسکور پر موقع ملا، نوجوان بولر کیوانا مفاکھا نے 4 وکٹیں حاصل کر کے نیاریکارڈ بنایا مگر ٹیم کو جیت نہ دلا سکے۔
ہدف کے تعاقب میں ریان رِکلٹن (71 رنز) اور ٹرسٹن اسٹبز نے 72 رنز کی شراکت کی مگر جوش ہیزل ووڈ اور ایڈم زیمپا کی شاندار بولنگ نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا، ہیزل ووڈ اور دوارشس نے 3،3 شکار کیے، آخری اوور میں گلین میکسویل نے باؤنڈری پر شاندار کیچ تھام کر افریقہ کی امیدیں ختم کردیں۔