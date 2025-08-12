تازہ تر ین
۔12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا‘‘ پھر پیدا ہوگا؟

600 سال پہلے نیوزی لینڈ میں دنیا کا سب سے لمبا وبھاری پرندہ موا (moa)بستا تھا، 12 فٹ اونچا اور 250 کلو وزنی حیرت انگیزحیوان، جب انسان نے وہاں قدم رکھا تو اس نے موا کا اتنا زیادہ شکار کیا کہ پرندہ ناپید ہو گیا. 

مشہور فلم سیریز ’’لارڈ آف رنگز‘‘ کا ڈائریکٹر سر پیٹر جیکسن جو کیوی کے دیس کا باسی ہے، اس پرندے کا عاشق ہے، وہ موا کے کئی فوسلز کا ذخیرہ رکھتا ہے.

اب اس کی مالی مدد سے’’کلوسل بائیوسائنسز‘‘ نامی امریکی کمپنی کے سائنسداں موا کے فوسلز میں محفوظ ڈی این اے کے ذریعے یہ انوکھا پرندہ دوبارہ پیدا کرنے تحقیق وتجربات کریں گے.

ممکن ہے اگلے پانچ برس میں سائنسی کرشمے سے اللہ تعالی کی یہ عجیب مخلوق پھر زمین پر نمودار ہو جائے۔


