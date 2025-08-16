راولپنڈی میں اب تک ڈینگی کے 85 کیسز رپورٹ

راولپنڈی ڈویژن میں 2025 میں اب تک ڈینگی کے 85 کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں۔
محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ سال کے آج کے دن تک ڈینگی کیسز کی تعداد 85 کے برابر ہوچکی ہے۔
راولپنڈی میں 35، مری میں 42 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مری میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا ہے اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
مزید برآں اٹک میں 4، چکوال میں 3، جہلم میں 1 ڈینگی مریض سامنے آئے ہیں۔ سال 2024 میں ڈویژن بھر میں 6869 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔
محکمہ صحت کے مطابق راولپنڈی میں 2024 کے دوران سب سے زیادہ 6564 کیسز سامنے آئے،محکمہ صحت
ڈویژن میں 2025 کے دوران اب تک ڈینگی سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی ہے جبکہ اسپتالوں میں ڈینگی کے 9614 مشتبہ مریض رپورٹ ہوچکے ہیں۔
311 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق اور 15 مریضوں کو داخل کیا گیا ہے۔ مری میں 10 ڈینگی مریض اسپتالوں میں داخل کیے گئے ہیں۔
محکمہ صحت کے مطابق لاروا کی موجودگی پر راولپنڈی میں 2440 ایف آئی آرز درج، 1112 مقامات سیل، 2819 چالان اور 4 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا جاچکا ہے۔
دوسری جانب مری میں 43 ایف آئی آرز 189 سیلنگ اور 730000 روپے جرمانہ عائد کیا جاچکا ہے۔