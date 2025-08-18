تازہ تر ین
آج سے مون سون کی شدت میں اضافے کا امکان، کراچی میں بھی بارش متوقع

کراچی: ملک کے مختلف حصوں میں آج سے  مون سون کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔

کراچی کے مختلف علاقوں میں رات کو بوندا باندی ہوئی جبکہ ڈی آئی خان میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقےزیرآب آگئے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش کا امکان ہے  جبکہ آج سے مون سون کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔

اسلام آباد، پنجاب،خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی شدید بارشیں ہوسکتی ہیں،راولپنڈی،مری ، گلیات ، جہلم ، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشات ہیں۔

دوسری جانب  سندھ کے مختلف علاقوں اور بلوچستان میں 22 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔

ادھر دریائے سندھ میں تربیلا ،کالا باغ ، چشمہ اور تونسہ بیراج پر درمیانے درجے کے سیلاب ہیں جبکہ گڈ وبیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔

فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطا بق دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی اور گنڈا سنگھ والا پر بھی نچے درجے کے سیلاب ہیں ۔


