کراچی میں بارش، اربن فلڈنگ 5 افراد جاں بحق

کراچی میں شدید بارش نے جل تھل ایک کردیا، کئی سڑکیں ڈوب گئیں، ریڈ لائن منصوبے سمیت ادھورے ترقیاتی کاموں نے شہریوں کو دہری مشکل میں مبتلا کردیا، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج صبح 8 تا شام 5 بجے تک سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی، ملیر لیاقت مارکیٹ اور سرجانی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہوگیا، دیواریں گرنے کے واقعات میں 4 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہوگئے۔
کراچی میں طویل انتظار کے بعد ہونے والی بارش نے میئر کراچی اور سندھ حکومت کے دعوؤں کو دھو ڈالا، شہر میں صبح شروع ہونے والے بارش کے سلسلے نے جل تھل ایک کردیا، دوپہر کو مسلسل ڈیڑھ گھنٹے سے زائد بارش کے باعث شہر کے بیشتر علاقے اور مرکزی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں۔
شہر میں ڈیڑھ گھنٹے مسلسل بارش کے بعد رکنے والی بارش کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوگیا ہے، لانڈھی، سپرہائی وے سمیت کئی علاقوں میں تیز آندگی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج صبح 8 تا شام 5 بجے تک سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش گلشن حدید میں ریکارڈ کی گئی، اولڈ ایئرپورٹ 138،کیماڑی 137، جناح ٹرمینل پر 135 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق یونیورسٹی روڈ 132، ڈی ایچ اے 121، فیصل بیس 114، نارتھ کراچی108،سعدی ٹاؤن 103،کورنگی 96،ناظم آباد 92، گلشن معمار 75، مسرور بیس 75، اورنگی ٹاؤن 66 اور بحریہ ٹاؤن 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
تاہم کراچی ویدر اپ ڈیٹ کے مطابق صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شہر میں سب سے زیادہ 212 ملی میٹر بارش گلستان جوہر بلاک 12 میں ریکارڈ کی گئی جبکہ کورنگی میں207، گلشن رومی 203، گلشن حدید 200،ملیر سعود آباد 182 اور جناح ایونیو پر 178 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
کراچی ویدر اپ ڈیٹ کے مطابق گلشن اقبال میں 156 ملی میٹر، فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں 156 ملی میٹر، فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں 153 ملی میٹر، نارتھ ناظم آباد 148، گلستان جوہر بلاک ون میں 143، کراچی ایئرپورٹ 138، سرجانی سیکٹر 2 135، نارتھ ناظم آباد بلاک اے 130، پی آئی بی کالونی 128 اور محمود آباد 127 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
ڈی ایچ اے فیز فور 126.7، کلفٹن اور صدر 126، اسکیم 33 میں 125، نارتھ کراچی (اقرا یونیورسٹی) 122، کھارادر 122، گلستان جوہر بلاک 5 میں 117، اسٹیڈیم روڈ 112، صائمہ عربین ولاز 111، کیماڑی 108، بلدیہ ٹاؤن 103، گڈاپ ٹاؤن (جنوبی) 100 ملی میٹر، سی ویو(کلفٹن) 90.4، ڈی ایچ اے سٹی 86.4، ملیر کاٹھور(سپرہائی وے) 86، گڈاپ ٹاؤن (شمالی) 31 ملی میٹر جبکہ بحریہ ٹاؤن میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
شہر میں بارش کے باعث دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق ہوگئے، شدید بارش کے باعث گلستان جوہربلاک 12 کےقریب گھرکی دیوار گرنے سے 4 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوگیا،
ریسکیو 1122 کے مطابق مرنے والوں میں 4 سالہ مریم افضل، 3 سالہ حمزہ افضل، 24 سالہ سمعیہ مبین اور 28 سالہ نامعلوم شخص شامل ہے جبکہ 10 سال عمر کا ایک بچہ زخمی ہوا جسے نجی ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔