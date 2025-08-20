تازہ تر ین
Uncategorized

سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل حل کیلئے کمیٹی تشکیل

وفاقی حکومت نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ٹیکس مسائل کے فوری حل اور ٹیکس حکام کے ساتھ رابطوں میں موجود خلا کم کرنے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ممبر لیگل ان لینڈ ریونیو میر بادشا خان وزیر کی سربراہی میں اعلی سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔

ایف بی آر سے جاری نوٹیفکیشن میں بتایا گیا کہ یہ کمیٹی 7 اراکین پر مشتمل ہوگی، جس کے سربراہ ایف بی آر کے ممبر لیگل ان لینڈ ریونیو میر بادشاہ خان وزیر ہوں۔

کمیٹی کے دیگر اراکین میں اوور سیز پاکستانیز چیمبر آف کامرس اینڈ اندسٹری کا نمائندہ، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا نمائندہ، بیرونی ممالک کی پاکستان میں بزنس ایسوسی ایشن کا نمائندہ، متعلقہ ملک کا کمرشل قونصلر یا قونصلیٹ جنرل کا نمائندہ، متعلقہ شہر کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا نمائندہ اور ایف بی آر سے نمائندگی کے طور پر چیف ان لینڈ ریونیو آپریشن شامل ہوگا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی کے ٹی او آر بھی جاری کردیے گئے ہیں، یہ کمیٹی فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کرے گی، کمیٹی کا مقصد غیرملکی سرمایہ کاروں کو مؤثر ادارہ جاتی معاونت فراہم کرنا، ان لینڈ ریونیو سے متعلق ٹیکس مسائل کا بروقت حل یقینی بنانا اور پاکستان میں کام کرنے والے غیر ملکی کاروباری اداروں کو ٹیکس قوانین کی تشریح، ریفنڈ کے اجرا اور ودہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ جیسے مسائل میں درپیش مشکلات کو دور کرنا ہے۔

اس سلسلے میں کمیٹی ہر 15 روز یا کم از کم ایک ماہ میں ایک مرتبہ اجلاس منعقد کرے گی تاکہ سرمایہ کاروں کی جانب سے اٹھائے گئے معاملات پر بروقت پیش رفت اور ان کے حل کو یقینی بنایا جا سکے۔


اہم خبریں
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ
پنجاب: شدید بارشوں کی پیشگوئی، پوٹھوہار میں فلیش فلڈ کا خدشہ





دلچسپ و عجیب
75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار
۔75 سالہ شخص اے آئی لڑکی کی محبت میں گرفتار، بیوی سے طلاق کا مطالبہ کردیا
دنیا کا سب سے سستا کمپیوٹر کیس، صرف ڈیلیوری فیس
پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہ نور چیمہ کا آئی کیو اسٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار
مصر کی مشہور ٹک ٹاک اسٹار لڑکا نکلا
معروف بھارتی اداکارہ انتقال کر گئیں
شہری کو سینے میں چبھن کی شکایت، معائنے میں ڈاکٹر وجہ جان کر حیران رہ گئے
ملائیکہ اروڑہ کا دوسری شادی کی خواہش کا اظہار، کیسا شوہر چاہیئے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain