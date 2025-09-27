پاکستان، چین، ایران اور روس کا پرامن افغانستان کی حمایت کا اعادہ

نیویارک: چین، ایران، پاکستان اور روس کے وزرائے خارجہ کے چوتھے چار فریقی اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا۔
چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہےکہ اجلاس گزشتہ روز روس کی دعوت پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ہوا جس میں چاروں فریقین نے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، افغان ریاست کے استحکام اورعالمی امن کے لیے اجلاس کامشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔
اعلامیے کے مطابق فریقین نے ایک آزاد، متحد اور پرامن ریاست کے طور پر افغانستان کی حمایت کا اعادہ کیا، فریقین نے دہشتگردی، جنگ اور منشیات سے پاک افغانستان کی ضرورت پرزوردیا جب کہ اجلاس میں افغان حکام پر افغان سرزمین پر دہشتگردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔
اعلامیے میں کہا گیا ہےکہ فریقین نے افغانستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر علاقائی اقدامات کی حمایت کی، افغانستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، افغانستان کے ساتھ اقتصادی ،تجارتی تعاون اور علاقائی روابط کو وسعت دینے پر آمادگی کا اظہار کیا، فریقین نے افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی امداد جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
اعلامیے کے مطابق افغانستان میں دہشتگردی سے متعلق سلامتی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، فریقین نے افغان پناہ گزینوں کو وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے، لڑکیوں کو تعلیم ،کام اور معاشی مواقع تک رسائی دینے پر زور دیا۔