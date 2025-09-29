تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان

اسلام آباد:

ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان ہے، نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر اگست میں بجلی کی پیداواری لاگت پر سماعت آج کرے گا۔

سی پی پی اے نے اگست کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 19 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر رکھی ہے۔ اگست میں ڈسکوز کو 102.94 ارب یونٹ فراہم کے گئے۔

اگست میں بجلی کی مجموعی پیداوار 7.31 روپے فی یونٹ کے برعکس 7.50روپے فی یونٹ رہی۔

مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت 12.01 روپے فی یونٹ اور درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت 14.07 روپے یونٹ رہی۔

فرنس آئس سے 33 روپے اور گیس سے 13.43 روپے فی یونٹ رہی۔ ایل این جی سے بجلی کی پیداواری لاگت 21.73 روپے فی یونٹ رہی۔

ایران سے درآمد ہونے والی بجلی کی لاگت 41 روپے فی یونٹ رہی جبکہ بگاس سے بجلی کی پیداواری لاگت 9.87 روپے فی یونٹ رہی۔


اہم خبریں
ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان
افغانستان: طالبان حکومت نے امریکی شہری امیر امیری کو رہا کردیا
سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکمنامہ معطل کردیا
سعودی عرب کے بعد کئی ممالک پاکستان سے دفاعی معاہدے کے خواہشمند ہیں، اسحاق ڈار
پاکستان ٹیم نے ایشیاکپ کے فائنل کی پوری فیس 7 مئی کو بھارتی حملے میں شہید ہونیوالوں کے نام کردی
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان
ایشیا کپ: بھارت کیخلاف بڑے ٹاکرے کیلیے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم ایوب کے متعلق بڑی خبر آگئی
فاتح ٹیم کو ٹرافی دینے کے لمحے کا بے چینی سے انتظارہے، محسن نقوی
بھارت خطے کا غاصب، دہشتگردی کا سرپرست ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کا منہ توڑ جواب
’’ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے‘‘. حزب اللہ کا دوٹوک اعلان
ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر پراسرار ڈرونز کی پرواز، کئی ہوائی اڈے عارضی طور پر بند





دلچسپ و عجیب
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain