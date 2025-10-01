تازہ تر ین
اہم خبریں, کھیل

وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل

وزڈن نے ایشیا کپ ٹیم آف دی ٹورنامنٹ میں فلاپ ہونے کے باوجود صائم ایوب کو شامل کرلیا۔

اوپنرز میں بھارت کے ابھیشیک شرما اور سری لنکا کے پاتھم نسانکا کو رکھا گیا ہے

ایونٹ میں 5.28 کی اوسط سے صرف 37 رنز اسکور کرنے والے صائم ایوب کو ون ڈاؤن پوزیشن پر رکھا گیا ہے۔

وزڈن کے مطابق یہ شاید متنازع ترین سلیکشن ہے، اس پر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا آپ ایک ایسے بیٹر کو منتخب کرسکتے ہیں جس نے رنز نہیں بنائے اور وکٹیں حاصل کیں۔

صائم سات اننگز میں چار مرتبہ صفر پر آؤٹ ہوئے، ان کے 37 میں سے 35 رنز سپر فور اور فائنل میں بھارت کے خلاف سامنے آئے مگر وہ بولنگ میں کافی شاندار رہے۔

انہوں نے نہ صرف مخالف ٹیم کے رنز کی رفتار روکی بلکہ شبمن گل، ابھیشیک شرما اور تلک ورما کی وکٹیں بھی حاصل کیں۔

وزڈن کی جانب سے صائم ایوب کی سلیکشن تیسرے اسپنر کے طور پر کی گئی جبکہ ان کے رنز کو ٹیم کے لیے بونس قرار دیا گیا۔

اس الیون میں پاکستان کے شاہین شاہ آفریدی بھی شامل ہیں۔

دیگر کھلاڑیوں میں تلک ورما، سنجو سیمسن، عظمت اللہ عمرزئی، اکشرپٹیل، ڈاسن شناکا، کلدیپ یادیو اور مستفیض الرحمان کو رکھا گیا ہے۔


اہم خبریں
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری
ہائیکورٹ کے چند ججز کا پنشن اور مراعات کیلئے 5 سالہ مدت ملازمت مکمل ہوتے ہی مستعفی ہونے پر غور
اگر امن منصوبے پر 4 دن میں دستخط نہ ہوئے تو جہنم کا سامنا ہوگا، ٹرمپ کی حماس کو وارننگ
غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلا کے معاملے پر وضاحت اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے: قطر
حماس کی حق حکمرانی سے دستبرداری، اسرائیلی فوج کی مشروط واپسی اور قیامِ امن بورڈ: غزہ کے لیے نئے 20 نکاتی امن منص
بھارتی ٹیم کو ٹرافی چاہیے تو کپتان اے سی سی دفتر آ کر وصول کر لے، محسن نقوی
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا سینیٹ سے واک آؤٹ
پاکستان آرمی کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی تجربہ، آئی ایس پی آر
آئی ایم ایف کا گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کیلئے دسمبر تک قانون سازی کا مطالبہ
قومی کھلاڑیوں کے غیر ملکی لیگز کھیلنے کے این او سی معطل
پشاور ہائیکورٹ نے پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کو جاری نوٹسز معطل کردیے





دلچسپ و عجیب
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain