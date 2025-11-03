کئی برس نیشنل ایوارڈ نہ ملنے پر افسوس تھا، شاہ رخ کا اعتراف

بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو 2025ء میں فلم ’جوان‘ کےلیے کیرئیر کا پہلا نیشنل ایوارڈ برائے بہترین اداکار ملا ہے۔
شاہ رخ خان کی زندگی کے 60 سال اور فلمی کیرئیر کے 33 سال مکمل ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سال یاد گار بن گیا ہے۔
بالی ووڈ کے بادشاہ نے اپنے فلمی کیرئیر میں بے شمار کامیابیاں حاصل کیں لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ کئی برس نیشنل ایوارڈنہ ملنے پر افسوس کرتے تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 10 سے 15 سال پہلے تک مجھے کبھی کبھی برا لگتا تھا کہ مجھے ایوارڈ نہیں ملا جبکہ میں ہر بار اچھی ایکٹنگ کرتا ہوں، جب آپ کی محنت کی قدر نہ کی جائے تو دل تو دکھتا ہے۔
شاہ رخ خان نے یہ بھی کہا کہ میں ہر کردار میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اب مجھے صرف ایوارڈز نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کی محبت ہی خوشی دیتی ہے۔
نیشنل ایوارڈ برائے بہترین اداکار ملنے پر شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان نے فخر کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے۔
شاہ رخ خان نے 14 فلم فیئر ایوارڈ، پدم شری اور فرانسیسی حکومت کے بین الاقوامی اعزازت حاصل کررکھے ہیں، وہ اپنی اگلی فلم کنگ میں بیٹی سہانا خان اور دیپیکا پڈوکون کے ساتھ پردے پر نظرآئیں گے۔