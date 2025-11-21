بھارت: بیوی کیساتھ ناجائز تعلق کا شبہ، شوہر نے کزن کو قتل کرکے لاش بوری میں بند کردی

بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر پونے میں ایک شخص نے بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق کے شبہے میں اپنے کزن کو تیز دھار آلے سے قتل کرکے لاش بوری میں بند کرکے پہاڑی علاقے میں پھینک دی۔
مقتول کی شناخت اجے کمار گنیش پنڈت کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ ملزم اشوک پنڈت ہے۔
پولیس کے مطابق اشوک نے اپنی بیوی کے چیٹ میسجز پڑھے اور اسے اپنے کزن کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں علم ہوا۔ یہ تعلق بے نقاب ہونے پر اجے کمار تعمیراتی سائٹ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو گیا، لیکن اشوک نے اسے ڈھونڈ نکالا۔
پولیس کے مطابق اشوک نے اجے کمار پر تیز دھار آلے سے حملہ کرکے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر لاش کو بوری میں ڈال کر قریبی جنگل میں پھینک دیا۔
علاقہ مکینوں نے جنگل کے قریب ایک بوری مشکوک حالت میں دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش برآمد کی اور قتل کا مقدمہ درج کرلیا۔
تحقیقات کے بعد پولیس نے ملزم اشوک کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔
واقعے سے متعلق مزید تفتیش جاری ہے اور پولیس معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔