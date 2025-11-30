تازہ تر ین
سابق بنگلادیشی وزیراعظم خالدہ ضیا کی حالت تشویشناک، آئی سی یو منتقل

بنگلادیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیا کو تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیا ڈھاکا کے اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔

خالدہ ضیا کو تین دن قبل پھیپھڑوں کے انفیکشن کی علامات کے ساتھ اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے بھی خالدہ ضیا کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا جس پر بی این پی کی جانب سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ بیان بھی جاری کیا گیا تھا۔

بنگلادیش نیشنل پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خالدہ ضیا کی طبیعت کے حوالے سے خط پر وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان کا یہ عمل دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی گرمجوشی کی عکاسی کرتا ہے اور بی این پی اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔


