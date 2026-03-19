ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ

ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ 20 ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ خطے میں حملوں اور کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا گیس ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک کی تیل و گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس میں قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی میں آگ لگ گئی۔

ایرانی حکام نے اسرائیل پر اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے سخت ردعمل کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے شمالی ایران میں بھی پہلی بار حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔

خلیجی ممالک میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایران کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطر نے حملوں کے بعد ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔

امریکا میں بھی اس جنگ کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس چیف تلسی گبارڈ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں ایران سے متعلق کچھ اہم معلومات کو مکمل طور پر پیش نہیں کیا۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو فوری خطرہ قرار دیتے رہے ہیں۔

دوسری جانب لبنان، عراق اور دیگر علاقوں میں بھی اس جنگ کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں، جہاں جھڑپیں جاری ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔

ماہرین کے مطابق اس تنازع کا عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور گیس و تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے


پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے
پاکستان ہاکی فیڈریشن کروڑوں روپے فنڈر لینے کےباوجودہیڈ آفس لاہور کا سٹاف تنخواہوں سے محروم
ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہوگئی، 200 سے زائد زخمی
تولہ سونے کی قیمت 1800 کم ہوکر 5 لاکھ 22 ہزار 762 روپے ہوگئی
رحیم یار خان: بے نظیر انکم سپورٹ سنٹر کی چھت گرگئی، 5 خواتین جاں بحق، 55 زخمی
سعودی عرب کا 60 سے زائد ڈرونز روکنے کا دعویٰ
جاپان نے اپنے ہنگامی ذخائر سے تیل نکالنا شروع کر دیا
آپریشن غضب للحق جاری، باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹوں پر حملہ
بغداد:وکٹوریہ بیس پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ،10 امریکی فوجی ہلاک
ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے تحفظ کےلیے چین سمیت ’سات ممالک‘ سے رابطہ
ڈرون حملے میں فیول ٹینک میں آتشزدگی، دبئی ایئر پورٹ پر پروازیں متاثر
جاپان، آسٹریلیا کا بھی آبنائے ہرمز کی سکیورٹی کیلئے جہاز بھیجنے سے انکار
سبالینکا کی رائباکینا کے خلاف فتح ، پہلا انڈین ویلز ٹینس ٹائٹل جیت لیا
اسرائیلی حملے،غزہ میں 2بچوں،حاملہ خاتون سمیت 13 افرادجاں بحق





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
