جےسوریا روزہ دار بن گئے

کولمبو (19 مارچ 2026): سری لنکا ٹیم کے سابق کپتان لیجنڈری سنتھ جے سوریا نے اپنے دوستوں کے ہمراہ رمضان کا روزہ رکھ کر مسلم مداحوں کے دل جیت لیے۔
سری لنکن ورلڈ کپ فاتح ٹیم کے رکن لیجنڈری کرکٹر سنتھے جے سوریا نے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ رمضان المبارک کے دوران روزہ رکھنے کی اپنی روایت کو برقرار رکھا۔
اپنی برق رفتار بیٹنگ سے روایتی کرکٹ کو نیا رنگ دینے والے جے سوریا نے اس حوالے سے سوشل ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا جو وہ اپنے کرکٹ کے دنوں سے مسلسل رکھتے آ رہے ہیں۔
سابق کرکٹر نے مزید کہا کہ یہ خوبصورت روایت آج بھی جاری ہے اور انہیں اس پر فخر ہے۔
سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ جے سوریا کے اس جذبے اور عمل سے دنیا کو مذہبی ہم آہنگی کا پیغام ملتا ہے