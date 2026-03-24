ٹک ٹاک میں ایک ایسی نئی تبدیلی جو صارفین کو بالکل پسند نہیں آئے گی

ٹک ٹاک میں ایک ایسی نئی تبدیلی کی جا رہی ہے جو بیشتر صارفین کو زیادہ پسند نہیں آئے گی۔

ٹک ٹاک کی جانب سے ایپ میں نئے اشتہاری فارمیٹس متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔

ان میں سے ایک فارمیٹ میں کسی برانڈ کے لوگو کو ٹک ٹاک کے ساتھ اس وقت دکھایا جائے گا جب صارفین ایپ کو اوپن کریں گے۔

یہ نیا لوگو ٹیک اوور نامی اشتہاری فارمیٹ کمپنیوں کو ٹک ٹاک کے ساتھ اشتراک کرنے کی سہولت فراہم کرے گا تاکہ وہ ایپ اوپن ہوتے ہی صارفین کی توجہ حاصل کرسکیں۔

ٹک ٹاک نے بتایا کہ اشتہاری فارمیٹ شراکت داری، اعتبار اور ثقافتی تعلق کی عکاسی کرے گا جبکہ اشتہاری کمپنیوں کو زیادہ افراد تک رسائی مل سکے گی۔

ایک اور نئے پرائم ٹائم اشتہاری فارمیٹ میں اشتہارات کی سیریز کو مخصوص اوقات میں دکھایا جائے گا۔

جیسے کسی لائیو ایونٹ کے دوران یا انگیج منٹ کے موقع پر اور اس اشتہاری فارمیٹ میں کسی ایک کمپنی کے 3 اشتہارات کو صارفین کو 15 منٹ کے وقفے میں دکھایا جائے گا۔

ایک اور نیا فارمیٹ ٹاپ ریچ ہے جس میں ٹک ٹاک کے 2 اشتہاری فارمیٹس ٹاپ ویو اور ٹاپ فیڈ کو مدغم کر دیا گیا ہے۔

ٹاپ ویو میں اولین اشتہارات صارفین کو ایپ اوپن ہونے کے بعد دکھائے جاتے ہیں جبکہ ٹاپ فیڈ میں فار یو فیڈ میں اولین اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، اب ان دونوں کو مدغم کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ کمپنی کا کہنا ہے کہ نئے اشتہارات سے برانڈز کو زیادہ افراد تک رسائی ملے گی مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو زیادہ اشتہارات دیکھنے ہوں گے۔

جیسے ایپ اوپن ہوتے ہی پہلے سیکنڈ میں اشتہار نظر آنا کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں ہوگا۔

اسی طرح صارفین ایک ہی کمپنی کے 3 اشتہارات 15 منٹ کے اندر دیکھنا بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کریں گے۔


اہم خبریں
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی
ظالم اور گھمنڈی نیتن یاہو کا حضرت عیسیٰ ؑ پر توہین آمیز تبصرہ، مذہبی جذبات بھڑکا دیئے
جےسوریا روزہ دار بن گئے
ایران جنگ کا 20 واں روز، آئل اور گیس تنصیبات پر حملے، دنیا بھر میں توانائی بحران کا خدشہ
پی ایس ایل: زمبابوے کے سکندر رضا نے لاہور قلندرز کو جوائن کرلیا
ابرار احمد کی سن رائزرز میں شمولیت پر گواسکر بھی تلملا اٹھے
پاکستان ہاکی فیڈریشن کروڑوں روپے فنڈر لینے کےباوجودہیڈ آفس لاہور کا سٹاف تنخواہوں سے محروم
ایران جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہوگئی، 200 سے زائد زخمی
تولہ سونے کی قیمت 1800 کم ہوکر 5 لاکھ 22 ہزار 762 روپے ہوگئی
رحیم یار خان: بے نظیر انکم سپورٹ سنٹر کی چھت گرگئی، 5 خواتین جاں بحق، 55 زخمی
سعودی عرب کا 60 سے زائد ڈرونز روکنے کا دعویٰ
جاپان نے اپنے ہنگامی ذخائر سے تیل نکالنا شروع کر دیا
آپریشن غضب للحق جاری، باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹوں پر حملہ





دلچسپ و عجیب
102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
