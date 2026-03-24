ٹک ٹاک میں ایک ایسی نئی تبدیلی جو صارفین کو بالکل پسند نہیں آئے گی

ٹک ٹاک میں ایک ایسی نئی تبدیلی کی جا رہی ہے جو بیشتر صارفین کو زیادہ پسند نہیں آئے گی۔
ٹک ٹاک کی جانب سے ایپ میں نئے اشتہاری فارمیٹس متعارف کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
ان میں سے ایک فارمیٹ میں کسی برانڈ کے لوگو کو ٹک ٹاک کے ساتھ اس وقت دکھایا جائے گا جب صارفین ایپ کو اوپن کریں گے۔
یہ نیا لوگو ٹیک اوور نامی اشتہاری فارمیٹ کمپنیوں کو ٹک ٹاک کے ساتھ اشتراک کرنے کی سہولت فراہم کرے گا تاکہ وہ ایپ اوپن ہوتے ہی صارفین کی توجہ حاصل کرسکیں۔
ٹک ٹاک نے بتایا کہ اشتہاری فارمیٹ شراکت داری، اعتبار اور ثقافتی تعلق کی عکاسی کرے گا جبکہ اشتہاری کمپنیوں کو زیادہ افراد تک رسائی مل سکے گی۔
ایک اور نئے پرائم ٹائم اشتہاری فارمیٹ میں اشتہارات کی سیریز کو مخصوص اوقات میں دکھایا جائے گا۔
جیسے کسی لائیو ایونٹ کے دوران یا انگیج منٹ کے موقع پر اور اس اشتہاری فارمیٹ میں کسی ایک کمپنی کے 3 اشتہارات کو صارفین کو 15 منٹ کے وقفے میں دکھایا جائے گا۔
ایک اور نیا فارمیٹ ٹاپ ریچ ہے جس میں ٹک ٹاک کے 2 اشتہاری فارمیٹس ٹاپ ویو اور ٹاپ فیڈ کو مدغم کر دیا گیا ہے۔
ٹاپ ویو میں اولین اشتہارات صارفین کو ایپ اوپن ہونے کے بعد دکھائے جاتے ہیں جبکہ ٹاپ فیڈ میں فار یو فیڈ میں اولین اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، اب ان دونوں کو مدغم کر دیا گیا ہے۔
اگرچہ کمپنی کا کہنا ہے کہ نئے اشتہارات سے برانڈز کو زیادہ افراد تک رسائی ملے گی مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو زیادہ اشتہارات دیکھنے ہوں گے۔
جیسے ایپ اوپن ہوتے ہی پہلے سیکنڈ میں اشتہار نظر آنا کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں ہوگا۔
اسی طرح صارفین ایک ہی کمپنی کے 3 اشتہارات 15 منٹ کے اندر دیکھنا بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کریں گے۔