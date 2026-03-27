ایلون مسک کی اے آئی ٹیکنالوجی کے مستقبل کے حوالے سے حیران کن پیشگوئی

ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس (ٹوئٹر) جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک نے پیشگوئی کی ہے کہ آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ٹیکنالوجی بہت جلد زمین پر موجود کسی بھی فرد سے زیادہ ذہین ہو جائے گی۔

ایک انٹرویو کے دوران ایلون مسک نے پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا کہ کب تک اے آئی ٹیکنالوجی ذہانت میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔

انٹرویو کے دوران انہیں ایکویڈیو دکھائی گئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 3 برسوں میں اے آئی ٹیکنالوجی ذہانت میں انسانوں کے پیچھے چھوڑ دے گی اور ایلون مسک نے جواب میں کہا کہ ان کے خیال میں واقعی 3 سال میں ایسا ممکن ہو جائے گا۔

اس سے قبل ایلون مسک نے پیشگوئی تھی کہ آرٹی فیشل جنرل انٹیلی جنس (اے جی آئی) 2026 میں سامنے آجائے گی۔

اسی طرح ماضی میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 2029 سے 2030 تک اے آئی ٹیکنالوجی تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دے گی۔

اپریل 2024 کے شروع میں ایک کانفرنس سے خطاب کے دوران ایلون مسک نے کہا کہ 2030 تک اے آئی ٹیکنالوجی لوگوں سے زیادہ ذہین ہوگی اور اسی لیے ہمیں ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اے آئی کو ہمیشہ سچ بولنے اور پرتجسس رہنے کی تربیت دیں۔

2023 میں اپنی اے آئی کمپنی ایکس اے آئی کے قیام کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ 5 سے 6 برسوں میں انسانوں سے زیادہ ذہین اے آئی ماڈلز تیار ہو جائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اے آئی ٹیکنالوجی میں پیشرفت کو روکنے کا موقع ملے تو وہ ایسا کرنے پسند کریں گے۔

اس سے قبل نومبر 2023 میں اے آئی سیفٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران ایلون مسک نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انسانیت کے وجود کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار انسانوں کا سامنا خود سے زیادہ ذہین حریف سے ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ‘ہم دیگر مخلوقات سے زیادہ طاقتور یا تیزرفتار نہیں، مگر ہم ان سے زیادہ ذہین ہیں، تاہم اب انسانی تاریخ میں پہلی بار ہمیں خود سے زیادہ ذہین چیز کا سامنا ہے’۔

ان کا کہنا تھا کہ ‘مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس طرح کی چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر میرے خیال میں ہمیں اس کی راہ کا تعین کرنا چاہیے جو انسانیت کے لیے مفید ہوگا’۔


یورپی یونین کا روس پر امریکی افواج کو نشانہ بنانے کیلئے ایران کی مدد کرنے کا الزام
کراچی میں گھریلو مسائل سے تنگ شہری ہائی ٹینشن پول پر چڑھ گیا
سیشن جج شوکت کمال کل اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے
208 ٹریفک حادثات ،ایک شخص جان سے گیا، 245 زخمی
کراچی میں گھریلو مسائل سے تنگ شہری ہائی ٹینشن لائن کے پول پر چڑھ گیا
وزارت آئی ٹی اور آزاد کشمیر حکومت کے درمیان فائیو جی ٹرائل فریم ورک پر مشاورت کا آغاز
ہفتے میں 3 دن تعطیلات، 4 روزہ ورکنگ ویک کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری
پاکستان کی امریکا ایران مذاکرات میں ثالثی کی تصدیق، بالواسطہ بات چیت جاری ہے: اسحاق ڈار
کراچی؛ کئی روز پرانی 2 لاشیں برآمد، بارش کے پانی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک
وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے کردار پر اعتماد میں لیا
کیو ایس ورلڈ یورنیوسٹی رینکنگ 2026 جاری، پنجاب یونیورسٹی نے بھی نمایاں مقام حاصل کر لیا
ایرانی حملوں کیخلاف اقوام متحدہ میں اہم قرارداد پاس، 100 سے زائد ممالک کی حمایت
اسرائیل کا گریٹرمنصوبہ ناکام ہوگا، صیہونی ریاست کو ذلت اور رسوائی ہوگی: شیخ رشید
ایران جنگ؛ برطانیہ اپنے فوجی اڈّے امریکا کو دینے پر رضامند ہوگیا
یومِ پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری
سونے کی قیمت میں آج بھی ہزاروں روپے کی کمی





102 سالہ خاتون جسے گزشتہ 50 سال میں کبھی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی
چارج ہوتا موبائل فون استعمال کرتے بچی کے ہاتھ میں دھماکے سے پھٹ گیا، ویڈیو وائرل
ستردن تک گنتی گننے والی خاتون نے 18 سال پرانا ریکارڈ توڑ ڈالا
جوان نظرآنیوالے اس شخص کی عمر نے کیا سب کو حیران
سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر ، 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس ملاتھا
کیا آپ تصویر دیکھ کر اس خاتون کی اصل عمر بتا سکتے ہیں ؟
کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا
مصنوعی ذہانت نے کھربوں کی ٹیکس چوری پکڑ لی
