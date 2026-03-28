جوئے ایپ پروموشن کیس: ٹک ٹاکر ندیم نانی والا کو کلین چٹ مل گئی

آن لائن جوا ایپ پرموشن کے مقدمے میں ٹک ٹاکر ندیم مبارک کو کلین چٹ مل گئی۔
تفتیشی نےندیم بارک کانام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سےنکالنےکیلئےڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اےکو مراسلہ لکھ دیا،متن میں لکھاکہ ندیم نانی والا کیخلاف جوا ایپ پرموشن کا مقدمہ درج کیا گیا تھا،تفتیش میں تعاون نہ کرنے پر ملزم کا نام پی این ایل آئی لسٹ میں ڈالا گیا۔
متن کےمطابق ضمانت کےبعدملزم ندیم نانی والاشامل تفتیش ہواتھا،تفتیش میں ملزم بے قصور ثابت ہوا ہے،ملزم کانام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سےنکالنے میں اعتراض نہیں ہے،ندیم مبارک کانام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی منظوری دی جائے۔