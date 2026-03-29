ایپل آئی فون 20 میں بڑی تبدیلی کا امکان، نیا ڈیزائن سب کو حیران کر دے گا

ٹیکنالوجی کی دنیا کی معروف کمپنی ایپل کے آنے والے اسمارٹ فون iPhone 20 کے حوالے سے نئی معلومات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق اس بار کمپنی ایک بالکل نیا اور منفرد ڈیزائن متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔
رپورٹس کے مطابق آئی فون 20 میں روایتی ڈیزائن سے ہٹ کر جدید اور مستقبل نما (Futuristic) انداز اپنایا جا سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پر بیزل لیس اسکرین، بہتر کیمرہ سسٹم اور نیا میٹریل شامل ہوگا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ایپل ہر نئی سیریز میں جدت لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار تبدیلیاں کافی نمایاں ہو سکتی ہیں، جو صارفین کے لیے ایک نیا تجربہ ثابت ہوں گی۔
ابھی تک کمپنی کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم لیکس اور افواہوں نے ٹیکنالوجی کے شوقین افراد میں بے حد تجسس پیدا کر دیا ہے۔