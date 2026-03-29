پاکستان کے مزید 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت

اسلام آباد : ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس بات کا انکشاف نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کیا۔
اسحاق ڈار نے اپنی ایکس پوسٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ اور اسٹو وٹکوف کو بھی ٹیگ کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بڑی خبر بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، پاکستانی پرچم بردار روزانہ 2 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی، ایران کا یہ اقدام خوش آئند، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔
نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی، ایران کا مثبت اعلان امن کی جانب ایک بامعنی قدم اور مشترکہ کوششوں کو تقویت دے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات، سفارت کاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی ترقی کی جانب آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔