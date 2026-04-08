واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن

میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے ایک جدید سہولت متعارف کرانے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے تحت اب کالز کے دوران پس منظر کے شور کو کم کیا جاسکے گا۔
یہ وہ فیچر ہے جو عموماً مہنگے ائیر فونز یا جدید ڈیوائسز میں دستیاب ہوتا ہے، تاہم اب اسے براہِ راست ایپ میں شامل کیا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ اس وقت نوائز کینسلیشن فیچر کی آزمائش کر رہا ہے، جو وائس اور ویڈیو کالز دونوں کے دوران کام کرے گا۔ اس کا مقصد صارفین کو زیادہ واضح اور صاف آواز فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب اردگرد شور زیادہ ہو۔
یہ نیا فیچر فی الحال اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے بیٹا ورژن میں دیکھا گیا ہے، جہاں کال کے دوران پس منظر کی آوازیں خودکار طور پر فلٹر ہو جاتی ہیں۔ اس سے ٹریفک، ہجوم یا دیگر شور والی جگہوں پر بھی بات چیت آسان اور واضح ہو جائے گی۔
صارفین کو اس فیچر پر مکمل کنٹرول بھی دیا جائے گا، یعنی وہ کال کے دوران اپنی ضرورت کے مطابق اسے آن یا آف کر سکیں گے۔ یہ آپشن کال مینیو میں ’’ریز ہینڈ‘‘ اور ’’شیئر اسکرین‘‘ کے فیچرز کے نیچے موجود ہوگا، جبکہ ابتدائی طور پر اسے بائی ڈیفالٹ فعال رکھا جائے گا۔
فی الحال یہ فیچر آزمائشی مرحلے میں ہے، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسے عام صارفین کے لیے کب تک متعارف کرایا جائے گا، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سہولت وسیع پیمانے پر دستیاب ہوگی۔