تازہ تر ین
شوبز

دوسری شادی کرکے مرد کی زندگی بھی مشکل میں آجاتی ہے: علی طاہر

پاکستان کے سینئر اداکار علی طاہر نے کہا ہےکہ  دوسری شادی کرکے مرد کی زندگی بھی مشکل میں آجاتی ہے اس کیلئے بھی یہ آسان نہیں ہوتا۔

حال ہی میں اداکار علی طاہر نے ایک نجی ٹی وی کے چینل سے نشر ہونے والے مارننگ شو میں شرکت کی جہاں میزبان کی جانب سے دوسری شادی کے موضوع پر گفتگو کی گئی۔

اداکار نے کہا کہ ہم بعض اوقات بنیادی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور دین پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے، اسلام میں 4 شادیوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ ایک خاص صورتحال میں ہے، جیسے برابری کا سلوک کرنا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، اس بات کو بھی اسلام میں واضح کیا گیا ہے۔

ان کاکہنا تھا کہ دوسری شادی ایک حساس معاملہ ہے، اگر دونوں بیویوں اور شوہر کی رضا مندی سے ہورہا ہو توپھر بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ علیحدگی شاید ایک اچھا راستہ ہے۔

علی طاہر نے مزید کہا کہ دوسری شادی کرکے مرد کی زندگی بھی مشکل میں آجاتی ہے، اس کیلئے بھی یہ آسان نہیں ہوتا۔


اہم خبریں
پیٹرول پمپ مالکان نے منافع بڑھانے کامطالبہ کردیا
کراچی: پیر تک شہر میں موسم گرم رہنے کا امکان
کراچی میں رینجرز کی کارروائی؛ ٹینگو گروہ کے 3 کارندے گرفتار
چین میں بنا دنیا کا سب سے لمبا ایسکیلیٹر، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
اسلام آباد مذاکرات سے وابستہ امیدوں کا اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثر
پاکستان نے ایرانی وفد کو بحفاظت لانے کیلئے کونسے غیر معمولی اقدامات کیے؟
سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، چاندی مزید مہنگی ہوگئی
’کئی بار خودکشی کی کوشش کی‘، انصاف کی منتظر ثنا یوسف کی والدہ رو پڑیں
کراچی میں میٹرک کے امتحانات، صبح کی شفٹ میں ہونیوالا کمپیوٹر اسٹیڈیز کا پرچہ آؤٹ
کراچی: شہری ٹریفک پولیس کے غلط ای چالان کیخلاف کیس جیت گیا، چالان منسوخ
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کے حوالے بڑی پیشگوئی
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری
جرم وانصاف بیساکھی میلہ: سکھ یاتریوں کی آمد پرسکیورٹی ہائی الرٹ، فول پروف انتظامات مکمل
اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہونگے لیکن امریکا کی دھوکا دہی والی فطرت پر شکوک ہیں: ایران
پی ایس ایکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی کا امکان





دلچسپ و عجیب
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain