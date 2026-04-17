’سلمان خان جب روتا ہے تو دل کو لگتا ہے کہ اسے بہت درد ہوا‘

بالی ووڈ میں ’کھلاڑی‘ کے نام سے مشہور اداکار اکشے کمار نے سلمان خان کی اداکاری کی تعریف کردی۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار اکشے کمار سے حالیہ انٹرویو میں میزبان نے سوال کیا کہ آپ کے دور میں کوئی اداکار جو نیا آیا ہو جسے دیکھ کر آپ نے کہا ہو کہ کیا خوبصورت ہے اور ٹیلنٹڈ ہے؟

جواب میں اکشے نے کہا کہ سلمان بہت خوبصورت ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں لیکن میری فلم میں جب سلمان رویا تو دل کو لگا کہ اسے بہت درد ہوا ہے۔

اداکار نے کہا کہ میں نے ایک فلم کی تھی ’جانِ من‘ جس کا گانا تھا ’ہم کو معلوم ہے عشق معصوم ہے‘ اس میں وہ رویا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اصلی میں رویا تھا۔

اس سے قبل فلمساز اور کوریوگرافر فرح خان کا کہنا تھا کہ جانِ من بہترین فلم تھی اور یہ میرے بہترین کاموں میں سے ایک تھا، اس کے سارے گانے بہترین تھے جو سلمان پر فلمائے گئے۔

انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم گانے ’سو درد‘ کی شوٹنگ کررہے تھے وہ جو بروکلین برج پر رویا تھا وہ اصل میں رویا اس کی زندگی میں تبھی کیا چل رہا تھا معلوم نہیں ہے۔

فرح خان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ میں نے سلمان خان کو درد میں مبتلا ہوکر اس طرح روتا ہوا دیکھا ہے۔


