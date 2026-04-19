تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ریٹیل چین اسٹورزکے اوقات کار رات 10بجے تک کرنے کامطالبہ

کاروباری مراکزکیلئے نئے اوقات کار کے اطلاق کے بعدریٹیل چین اسٹورزکی کاروباری سرگرمیاں شدید متاثرہوگئیں۔
چین اسٹورایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین اسفندیارفرخ کاکہناہے کہ حکومت کی جانب سے کاروباری مراکز کے اوقات کارکم کرنے سے خودحکومت کوہفتہ وار ٹیکس کی مدمیں 25ارب روپے کانقصان ہورہاہے۔
چیئرمین چین اسٹورایسوسی ایشن آف پاکستان اسفندیارفرخ نے مطالبہ کیاہے کہ ریٹیل چین اسٹورزکے اوقات کار رات 10بجے تک کئے جائیں ،ترکیہ،ملائیشیا ،سعودیہ عرب سمیت مختلف ممالک میں ریسٹورنٹس اورریٹیل چین اسٹورزکی ٹائمنگز10بجے تک ہوتی ہے ،ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسٹورزکورات دیرتک کھلے رہیں ، ریٹیل چین اسٹورز سے 10لاکھ افرادکاروزگاروابستہ ہے۔

 

اسفندیارفرخ کے مطابق مجموعی طورپر ریٹیل سیکٹرسے تقریباً ایک کروڑ لوگوں کاروزگارجڑاہواہے،ٹائمنگز کم ہونے ریٹیل چین اسٹورزپرخریداری کارجحان کم ہوگیاہے، کراچی میں 9بجے اور زیادہ تر ملک میں 8 بجے کے اوقات کار ہیں جو بہت نقصان دہ ہیں۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain