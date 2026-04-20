چاندی کی تبدیلی کے اسکینڈل میں ملوث مزید کسٹمزافسران معطل

اسلام آباد : چاندی کی تبدیلی کے اسکینڈل میں ایف بی آر نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر سمیت متعدد افسران کو معطل کردیا۔
وفاقی دارالحکومت میں ضبط شدہ چاندی کی تبدیلی کے سنگین واقعے میں ملوث کسٹمز افسران کے خلاف ایف بی آر نے شکنجہ کس لیا۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر سمیت متعدد اعلیٰ حکام کو عہدوں سے معطل کر دیا ہے۔
ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق معطل کیے گئے افسران میں ایک کلکٹر کسٹمز ، ایک ڈپٹی کلکٹر ، ایک اسسٹنٹ کلکٹر اور گریڈ 16 کے 3 دیگر متعلقہ افسران شامل ہیں۔
ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اس اسکینڈل کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے 3 نئے افسران کو فوری طور پر کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔
حکام کا موقف ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد تحقیقاتی عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو ختم کرنا ہے۔
ایف بی آر نے اپنے اعلامیے میں کرپشن کے خلاف پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاندی کی تبدیلی میں ملوث تمام افراد کو کڑی سزا دی جائے گی اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
حکام کا کہنا تھا کہ بدعنوانی میں ملوث کسی بھی اہلکار کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے اس کا عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، محکمے میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے تادیبی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔
یاد رہے کہ کسٹمز حکام کی جانب سے ضبط کی گئی چاندی کو تبدیل کرنے کا واقعہ سامنے آنے پر محکمے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد ایف بی آر نے یہ بڑا انتظامی قدم اٹھایا ہے۔