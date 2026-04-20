تازہ تر ین
بزنس

چاندی کی تبدیلی کے اسکینڈل میں ملوث مزید کسٹمزافسران معطل

اسلام آباد : چاندی کی تبدیلی کے اسکینڈل میں ایف بی آر نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر سمیت متعدد افسران کو معطل کردیا۔

وفاقی دارالحکومت میں ضبط شدہ چاندی کی تبدیلی کے سنگین واقعے میں ملوث کسٹمز افسران کے خلاف ایف بی آر نے شکنجہ کس لیا۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر سمیت متعدد اعلیٰ حکام کو عہدوں سے معطل کر دیا ہے۔

ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق معطل کیے گئے افسران میں ایک کلکٹر کسٹمز ، ایک ڈپٹی کلکٹر ، ایک اسسٹنٹ کلکٹر اور گریڈ 16 کے 3 دیگر متعلقہ افسران شامل ہیں۔

ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اس اسکینڈل کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے 3 نئے افسران کو فوری طور پر کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔

حکام کا موقف ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد تحقیقاتی عمل پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو ختم کرنا ہے۔

ایف بی آر نے اپنے اعلامیے میں کرپشن کے خلاف پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاندی کی تبدیلی میں ملوث تمام افراد کو کڑی سزا دی جائے گی اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

حکام کا کہنا تھا کہ بدعنوانی میں ملوث کسی بھی اہلکار کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے اس کا عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، محکمے میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے تادیبی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔

یاد رہے کہ کسٹمز حکام کی جانب سے ضبط کی گئی چاندی کو تبدیل کرنے کا واقعہ سامنے آنے پر محکمے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد ایف بی آر نے یہ بڑا انتظامی قدم اٹھایا ہے۔


نواز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس
کراچی میں ٹریفک سگنلز کو بین القوامی طرز پر منتقل کرنے کا فیصلہ
میٹرک امتحانات: وزیر بورڈ کا لیاری کے اسکول کا دورہ، بڑی تعداد میں طلبا نقل کرتے پکڑے گئے
دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل
20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام: فیز II پر 66 فیصد پیشرفت مکمل
سستا پروٹین بھی شہریوں کی پہنچ سے دور
گیس بحران شدت اختیار کر گیا، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور
ٹرمپ کی ایک رات میں ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی، ایرانی سفارتخانے نے مسجد کی ویڈیو جاری کردی
کراچی: خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج، واقعہ کیا ہوا تھا؟
افغانستان میں پنپتی دہشتگردی اور منشیات کی اسمگلنگ خطے کیلئے چیلنج
پنجاب میں گندم کٹائی سیزن کے آغاز کے باوجود آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
کانگو وائرس سے بچاؤ؛خیبرپختونخوا کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی
پی ٹی اے کی شہریوں کو بائیو میٹرک تصدیق کے عمل سے گریز کی وارننگ





انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
