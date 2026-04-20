امریکی ریاست فلوریڈا میں طیارہ گرکر تباہ

(ویب ڈیسک)امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک چھوٹا طیارہ گرکر تباہ ہوگیا، حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوگیا۔

 

غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے میں گرنے والے طیارے کی شناخت سیسنا سی-402 طیارے کے طور پر کی گئی ہے۔
فلوریڈا کی پاسکو کاؤنٹی کی انفارمیشن آفیسر کا کہنا ہے کہ حادثے کے باعث ایک رہائشی عمارت کو آگ لگنے سے نقصان پہنچا ہے۔

 

دوسری جانب امریکی ادارے نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے مطابق جہاز گرنے کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہیں اور اس کی تحقیقات کے لیے ٹیمیں روانہ کردی گئی ہیں۔


اہم خبریں
خیبر پختونخوا اسمبلی ؛اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قراداد متفقہ طور پر منظور
نواز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس
کراچی میں ٹریفک سگنلز کو بین القوامی طرز پر منتقل کرنے کا فیصلہ
میٹرک امتحانات: وزیر بورڈ کا لیاری کے اسکول کا دورہ، بڑی تعداد میں طلبا نقل کرتے پکڑے گئے
دولھے کو شادی کی خوشی مہنگی پڑ گئی، آتش بازی کرنے پر تھانے منتقل
20 اپریل کو اسلام آباد راولپنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل
لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام: فیز II پر 66 فیصد پیشرفت مکمل
سستا پروٹین بھی شہریوں کی پہنچ سے دور
گیس بحران شدت اختیار کر گیا، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور
ٹرمپ کی ایک رات میں ایرانی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی، ایرانی سفارتخانے نے مسجد کی ویڈیو جاری کردی
کراچی: خواجہ سرا پر تشدد اور اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج، واقعہ کیا ہوا تھا؟
افغانستان میں پنپتی دہشتگردی اور منشیات کی اسمگلنگ خطے کیلئے چیلنج
پنجاب میں گندم کٹائی سیزن کے آغاز کے باوجود آٹے کی قیمت میں ہوشربا اضافہ
کانگو وائرس سے بچاؤ؛خیبرپختونخوا کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی





انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
