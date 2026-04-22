چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.0 ٹول صارفین کیلئے متعارف

اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی کے امیج جنریٹر ٹول میں بڑی اپ ڈیٹ کی ہے۔

کمپنی کی جانب سے نئے چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.0 کو متعارف کرایا گیا ہے۔

اوپن اے آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ نئے امیجز 2.0 کے ذریعے آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ بوٹ تصاویر کی درخواستوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرسکے گا۔

اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو سام آلٹمین اور ان کی ٹیم نے ایک لائیو اسٹریم میں اعلان کیا کہ اب تصاویر لگ بھگ صارفین کی پروموٹس کے مطابق تیار ہوں گی اور سسٹم یہ سمجھے گا کہ آپ اس سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔

سام آلٹمین نے بتایا کہ امیجز 2.0 ایک اہم پیشرفت ہے اور بالکل ایسا ہے جیسے ہم جی پی ٹی 3 سے جی پی ٹی 5 میں بیک وقت منتقل ہو جائیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ نیا ٹول حیران کن اور خوبصورت تصاویر تیار کرسکے گا۔

سب سے نمایاں بہتری تصاویر کے اندر ٹیکسٹ کو شامل کرنے کے حوالے سے کی گئی ہے اور اب تحریر کو زیادہ بہتر طریقے سے تصاویر کا حصہ بنایا جائے گا۔

اسی طرح یہ ماڈل اسٹرکچر کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گا۔

مثال کے طور پر اگر آپ کسی مخصوص عنصر کے لے آؤٹ کا مطالبہ کریں گے تو تصویر کا رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔

مگر سب سے بڑی تبدیلی تصاویر مکمل ہونے سے قبل اس عمل کو روک کر آپ سے حتمی ہدایات لینا ہے۔

یعنی کسی تصویری درخواست کو مختلف مراحل میں مکمل کیا جائے گا اور آخر میں تمام حصوں کو باہم ملا دیا جائے گا تاکہ صارف کی مرضی کے مطابق تصویر تیار کی جاسکے۔


