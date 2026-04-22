صحت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی/سر گنگا رام ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح

  فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی / سر گنگا رام ہسپتال کے مدر اینڈ چائلڈ بلاک میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق جدید ڈے کیئر سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔

تقریب کا انعقاد وومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سےشعبہ پریونٹو پیڈیاٹرکس کی سربراہ پروفیسر رمیضہ کلیم کی زیرِ نگرانی کیا گیا، تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔

پروفیسر خالد مسعود گوندل  نے اس موقع پروزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مثالی قیادت کو خراجِ تحسین پیش کیا اور صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی خدمات کو بھی سراہا، انہوں نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تعلیمی اداروں میں اس نوعیت کی سہولیات کی اہمیت پر زور دی۔

انہوں نے فاطمہ فاطمعہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی نمایاں کارکردگی سے شرکاء کو آگاہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ فاطمعہ جناح میڈیکل یونیورسٹی خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک روشن مثال ہے۔

پارلیمانی سیکرٹری وومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب سلمیٰ سعدیہ تیمور نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی جبکہ ڈائریکٹر وومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب طارق خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے۔


