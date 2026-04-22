تازہ تر ین
اہم خبریں

شہرکی خبریں گرانفروشوں کیخلاف آپریشن،26 افراد کو حراست میں لے لیا

صوبائی دارالحکومت میں شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور مارکیٹ استحکام کو یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔

ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر) محمد علی اعجاز کی ہدایت پر مجموعی طور پر 5,739 مارکیٹ انسپیکشنز کی گئیں، جن کے دوران 53 خلاف ورزیوں پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔

انتظامیہ کے مطابق گراں فروشی میں ملوث 26 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 19 دکانیں سیل کر کے مجموعی طور پر 567,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد علی اعجاز نے ہدایت کی ہے کہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں اور مقررہ نرخ ناموں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔


اہم خبریں
سنگل یوز پلاسٹک کیخلاف کریک ڈاؤن، 751 کلو پلاسٹک بیگز ضبط
صحت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی/سر گنگا رام ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح
شہرکی خبریں گرانفروشوں کیخلاف آپریشن،26 افراد کو حراست میں لے لیا
سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجودجرائم ہونا افسوسناک ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا جرائم میں اضافے کا نوٹس
چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.0 ٹول صارفین کیلئے متعارف
گوگل میپس میں 3 نئے اے آئی فیچرز متعارف
ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی لانے کیلئے جاری اقدامات میں تیزی لائی جائے، وزیراعظم
بھارتی اداکارہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسیں
گھی اور آئل کی قیمتیں بلند ترین سطح پرپہنچ گئیں
لاہور میں منکی پاکس کا ایک اور کیس،تعداد 33 ہو گئی
لاہور: درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانےکا امکان
لاہور: ٹریفک ڈسپلن بارےایک ہفتے تک آگاہی دینے کے بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ
پنجاب اسمبلی میں وزیراعلیٰ مریم نواز کے 2 سال مکمل ہونے پر خراجِ تحسین کی قرارداد منظور
سونے کے نرخ گر گئے ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
نادرا نے شناختی دستاویزات بنانے والوں کو بڑی سہولت دے دی
یومِ ارض: گوگل کا زمین کے دلفریب مناظر پر مبنی خصوصی ڈوڈل جاری





دلچسپ و عجیب
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain