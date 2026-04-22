سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجودجرائم ہونا افسوسناک ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا جرائم میں اضافے کا نوٹس

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے  اجلاس طلب کیا اور شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش کی۔

مریم نواز نے آرپی اوز اور ڈی پی اوزکو سی سی ڈی سے تعاون کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جرائم کی شرح میں اضافہ شرمناک اور فکرانگیز  ہے۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کو سیف سٹی اور جرائم سے پاک کیا، اب سُستی کی گنجائش نہیں، پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے  پاک کردیا، اب ڈیلیور کرکے دکھانا ہوگا۔

مریم نواز نے مزید کہا کہ پچھلےدور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھیں، اب سیاسی مداخلت صفرہے، گلبرگ میں گاڑی کی بیٹری چوری ہونے کی ویڈیو شرمناک ہے، گجرات میں بس روک کر بیگ چھینے گئے۔

ان کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں سیف سٹی پروجیکٹ ہونے کے باوجودجرائم سرزد ہونا قابل فکر ہے، منشیات کے واقعات کے اعداد و شمار دیکھ کر شرم آتی ہے، اسپیڈو بس کے کنڈیکٹر نے بچی کو مارا، اگر قانون کا خوف ہو تو ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔


سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجودجرائم ہونا افسوسناک ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا جرائم میں اضافے کا نوٹس
