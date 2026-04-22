گوگل میپس میں 3 نئے اے آئی فیچرز متعارف

گوگل نے اپنی مقبول ترین نیوی گیشن سروس میپس میں چند نئے جنریٹیو آرٹی فیشل انٹیلی جنس (اے آئی) فیچرز متعارف کرائے ہیں۔

ان فیچرز کا اعلان لاس ویگاس میں کمپنی کے ایک ایونٹ کے دوران کیا گیا۔

ان فیچرز سے گوگل میپس کی ویژیول اور ڈیٹا اینالیٹکس پاور میں نمایاں اضافہ ہوگا۔

ان میں ایک فیچر میپس امیجری گراؤنڈنگ ہے جس سے مختلف کمپنیاں گوگل اسٹریٹ میں حقیقتی مناظر جیسی تصاویر کو تیار کرکے دیکھ سکیں گی کہ ان کا کوئی پراجیکٹ کسی مخصوص مقام پر کیسا نظر آئے گا۔

صارفین کو جیمنائی انٹرپرائز ایجنٹ میں اپنے پراجیکٹ سے متعلق پروموٹ کو تحریر کرنا ہوگا۔

کمپنی نے بتایا کہ اس فیچر سے آپ چند سیکنڈ میں اپنے تخلیقی تصور کا اسٹوری بورڈ تیار کرسکیں گے۔

اسی طرح کمپنی کی جانب سے گوگل ارتھ کی سیٹلائیٹ تصاویر کے ڈیٹا تجزیے کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔

اس مقصد کے لیے ایریل اینڈ سیٹلائیٹس نامی فیچر متعارف کرایا گیا ہے۔

اس فیچر سے صارفین ان تصاویر کا تجزیہ کرسکیں گے جو کہ گوگل کلاؤڈ میں محفوظ ہوں گی۔

تیسرا فیچر بنیادی طور پر 2 نئے ارتھ اے آئی امیجری ماڈلز کو متعارف کرانا ہے۔

کمپنی نے بتایا کہ ان ماڈلز کو تصاویر میں پلوں، سڑکوں اور بجلی کی تاروں جیسی مخصوص اشیا کو شناخت کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔

ان ماڈلز کی بدولت صارفین کو اپنی پراڈکٹس کی تیاری کے لیے شروع سے اے آئی ماڈل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔


سنگل یوز پلاسٹک کیخلاف کریک ڈاؤن، 751 کلو پلاسٹک بیگز ضبط
صحت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی/سر گنگا رام ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح
شہرکی خبریں گرانفروشوں کیخلاف آپریشن،26 افراد کو حراست میں لے لیا
سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجودجرائم ہونا افسوسناک ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا جرائم میں اضافے کا نوٹس
چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.0 ٹول صارفین کیلئے متعارف
ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی لانے کیلئے جاری اقدامات میں تیزی لائی جائے، وزیراعظم
بھارتی اداکارہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسیں
گھی اور آئل کی قیمتیں بلند ترین سطح پرپہنچ گئیں
لاہور میں منکی پاکس کا ایک اور کیس،تعداد 33 ہو گئی
لاہور: درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانےکا امکان
لاہور: ٹریفک ڈسپلن بارےایک ہفتے تک آگاہی دینے کے بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ
پنجاب اسمبلی میں وزیراعلیٰ مریم نواز کے 2 سال مکمل ہونے پر خراجِ تحسین کی قرارداد منظور
سونے کے نرخ گر گئے ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
نادرا نے شناختی دستاویزات بنانے والوں کو بڑی سہولت دے دی
یومِ ارض: گوگل کا زمین کے دلفریب مناظر پر مبنی خصوصی ڈوڈل جاری





دلچسپ و عجیب
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
