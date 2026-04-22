اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں درخواست دینے والوں کیلئے بڑی خبر

(ویب ڈیسک)’اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں درخواست دینے والوں کے لئے بڑی خبر آگئی ، مزید 12,000 خاندانوں کو جلد ہی بلاسود قرضوں کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔

 

صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنے گھر کی تعمیر میں مدد فراہم کرنے کے لیے اب تک 191 ارب روپے سے زائد کے بلاسود قرضے تقسیم کیے ہیں، یہ پیشرفت وزیر اعلیٰ مریم نواز کے “اپنی چھت، اپنا گھر” وژن کے تحت حاصل کی گئی ہے۔

 

صوبائی وزیر اور ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سکندر ذیشان کے درمیان ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا اب تک مجموعی طور پر 135,410 خاندان مالی امداد حاصل کر چکے ہیں جبکہ اس اسکیم کے تحت 91,000 سے زائد گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 42,000 مزید گھر زیرِ تعمیر ہیں جن کی تکمیل رواں مالی سال کے دوران متوقع ہے۔

 

حکام کا کہنا تھا کہ مزید 12,000 خاندانوں کو جلد ہی بلاسود قرضوں کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔

 

حکام نے بتایا کہ اس سکیم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک 11 لاکھ 70 ہزار سے زائد افراد درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔

 

پروگرام کے مالی نظم و ضبط کا ثبوت یہ ہے کہ ماہانہ اقساط کی مد میں اب تک 10 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی جا چکی ہے، جو قرضوں کی بروقت واپسی اور پروگرام کی پائیداری کو ظاہر کرتا ہے۔

 

بلال یاسین کا کہنا تھا کہ “اپنی چھت، اپنا گھر” پروگرام کا بنیادی مقصد معاشرے کے محروم طبقات کو سستی رہائشی سہولیات فراہم کرنا ہے، حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ شفافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو اس سکیم کے دائرے میں لایا جائے۔


اہم خبریں
سنگل یوز پلاسٹک کیخلاف کریک ڈاؤن، 751 کلو پلاسٹک بیگز ضبط
صحت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی/سر گنگا رام ہسپتال میں ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح
شہرکی خبریں گرانفروشوں کیخلاف آپریشن،26 افراد کو حراست میں لے لیا
سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجودجرائم ہونا افسوسناک ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا جرائم میں اضافے کا نوٹس
چیٹ جی پی ٹی امیجز 2.0 ٹول صارفین کیلئے متعارف
گوگل میپس میں 3 نئے اے آئی فیچرز متعارف
ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی لانے کیلئے جاری اقدامات میں تیزی لائی جائے، وزیراعظم
بھارتی اداکارہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسیں
گھی اور آئل کی قیمتیں بلند ترین سطح پرپہنچ گئیں
لاہور میں منکی پاکس کا ایک اور کیس،تعداد 33 ہو گئی
لاہور: درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانےکا امکان
لاہور: ٹریفک ڈسپلن بارےایک ہفتے تک آگاہی دینے کے بعد کریک ڈاؤن کا فیصلہ
پنجاب اسمبلی میں وزیراعلیٰ مریم نواز کے 2 سال مکمل ہونے پر خراجِ تحسین کی قرارداد منظور
سونے کے نرخ گر گئے ، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟
نادرا نے شناختی دستاویزات بنانے والوں کو بڑی سہولت دے دی
یومِ ارض: گوگل کا زمین کے دلفریب مناظر پر مبنی خصوصی ڈوڈل جاری





دلچسپ و عجیب
60 ہزار سانپوں کو پال کر سالانہ 4 کروڑ روپے سے زائد کمانے والی خاتون
بال پوائنٹ پین کے ڈھکن میں سوراخ کیوں ہوتا ہے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی
انشورنس کیلئے ریچھ بن کر حملہ کرنیوالے تین افراد کو سزا
انگلینڈ میں بھابھی نے دلہن پر سیاہ پینٹ پھینک دیا
ریڈ لائٹ تھراپی کیا واقعی لمبی عمر کا راز؟
مرنے سے قبل دکھائی دینے والے خواب ، سائنسی تحقیق میں دلچسپ انکشافات
کامک کرداروں کا ٹیٹو جسم بنوانے والا برطانوی مداح
چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
