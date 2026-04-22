اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں درخواست دینے والوں کیلئے بڑی خبر

(ویب ڈیسک)’اپنی چھت، اپنا گھر’ پروگرام میں درخواست دینے والوں کے لئے بڑی خبر آگئی ، مزید 12,000 خاندانوں کو جلد ہی بلاسود قرضوں کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔
صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنے گھر کی تعمیر میں مدد فراہم کرنے کے لیے اب تک 191 ارب روپے سے زائد کے بلاسود قرضے تقسیم کیے ہیں، یہ پیشرفت وزیر اعلیٰ مریم نواز کے “اپنی چھت، اپنا گھر” وژن کے تحت حاصل کی گئی ہے۔
صوبائی وزیر اور ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی سکندر ذیشان کے درمیان ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا اب تک مجموعی طور پر 135,410 خاندان مالی امداد حاصل کر چکے ہیں جبکہ اس اسکیم کے تحت 91,000 سے زائد گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 42,000 مزید گھر زیرِ تعمیر ہیں جن کی تکمیل رواں مالی سال کے دوران متوقع ہے۔
حکام کا کہنا تھا کہ مزید 12,000 خاندانوں کو جلد ہی بلاسود قرضوں کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔
حکام نے بتایا کہ اس سکیم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک 11 لاکھ 70 ہزار سے زائد افراد درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔
پروگرام کے مالی نظم و ضبط کا ثبوت یہ ہے کہ ماہانہ اقساط کی مد میں اب تک 10 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی جا چکی ہے، جو قرضوں کی بروقت واپسی اور پروگرام کی پائیداری کو ظاہر کرتا ہے۔
بلال یاسین کا کہنا تھا کہ “اپنی چھت، اپنا گھر” پروگرام کا بنیادی مقصد معاشرے کے محروم طبقات کو سستی رہائشی سہولیات فراہم کرنا ہے، حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ شفافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو اس سکیم کے دائرے میں لایا جائے۔